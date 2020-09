El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), habría buscado el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia del mandatario Martín Vizcarra, incluso antes de que se admitiera a trámite la moción en el pleno, según reveló el portal IDL-Reporteros.

Según el informe periodístico, el último jueves 10 -el día en el que se difundieron audios que involucran al presidente Vizcarra- el edecán del titular del Congreso habría intentado comunicarse telefónicamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP César Astudillo.

Astudillo habría respondido que estaba viajando -se encontraba en Madre de Dios- y no tenía buena conexión. El teléfono siguió sonando, pero Astudillo no contestó. Lo que sí hizo, según el informe periodístico, habría sido informar de inmediato al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sobre la llamada.

De acuerdo con la nota de IDL-Reporteros, algo similar ocurrió con el comandante general de la Marina, el almirante AP Fernando Cerdán. El edecán habría pedido contactar al jefe naval con el presidente del Congreso. Cerdán habría recibido la llamada telefónica.

Según IDL-Reporteros, Merino habría indicado a Cerdán que, “en el marco de la Constitución” se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente de la República y su reemplazo por el propio Merino.

Asimismo, habría indicado que esperaba que este proceso pudiese llevarse a cabo con “normalidad”. Cerdán habría contestado “escuchado y comprendido”, y buscó terminar la conversación. Tras la llamada, también habría informado lo ocurrido al ministro de Defensa Chávez Cresta.

Por otro lado, Astudillo habría recibido varios mensajes de texto del edecán reiterando el deseo de Merino de conversar con él. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no contestó.

Sin embargo, una vez que retornó a Lima, Jorge Chávez Cresta recibió un mensaje de texto de Otto Guibovich, actual congresista por Acción Popular y portavoz de ese partido en el Congreso de la República.

Según informó IDL-Reporteros, los mensajes se dieron luego de las declaraciones del ministro sobre la mención a las Fuerzas Armadas que hizo Merino en un mensaje: “Rechazo tajantemente en mi condición de ministro de Defensa la mención de las Fuerzas Armadas hecha por el presidente del Congreso”, dijo el ministro Chávez ese día.

IDL-Reporteros informó que la conversación entre Chávez y Merino fue la siguiente:

Otto Guibovich: ¿Las FFAA no pueden ser mencionadas por el presidente del Legislativo? No lo creo. Yo mañana las mencionaré. Son de la patria [sic].

Jorge Chávez Cresta: Con las disculpas del caso mi Gral, el presidente [sic] del Congreso no puede llamar a los CCGGS [comandantes generales] en este escenario crítico de nuestra nación. Las FFAA no son deliberantes. Se rigen al orden constitucional. No son deliberantes!!! Las Fuerzas Armadas se deben mantener al margen de intereses o de apoyos de uno u otro lado. Tengo la obligación como ministro de proteger la institucionalidad de las FFAA.

Otto Guibovich: OK. ¿A los CCGG? No lo he escuchado. Total. No sé si las atacaron.

Jorge Chávez Cresta: Mi General, el presidente [sic] del Congreso ha llamado por teléfono a los Comandantes Generales y al Jefe del CCFFAA [Comando Conjunto] en relación a este tema. Eso no es correcto. Le digo por que ellos me han comunicado eso.

Otto Guibovich: OK

Jorge Chávez Cresta: De la nada no voy a solicitar el respeto a la institucionalidad de las FFAA – concluye el ministro antes de despedirse del congresista.

Reacciones

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó a El Comercio que no brindará declaraciones sobre este intento de comunicación entre el Congreso y los comandantes generales. Lo mismo indicaron desde la Marina de Guerra.

Por su parte, fuentes del Congreso indicaron a este Diario que debido a reuniones programadas, Manuel Merino no brindaría declaraciones sino hasta después del mediodía.

Quien sí se pronunció fue el congresista Otto Guibovich. En declaraciones a TV Perú, dijo que él no se comunicó con los comandantes generales, pero que sí intercambió mensajes con el ministro de Defensa. A su vez, opinó que “los problemas políticos se arreglan políticamente, no militarmente".

“Lo que me pareció una falta de respeto fue que el ministro de Defensa critique al presidente del Congreso por pedir tranquilidad a la ciudadanía y FF.AA. Le mandé un mensaje. Él me contesta lo que aparece en el texto, y le digo OK porque no conocía el contexto en el que estaban hablando ellos", indicó. “Yo, corto ahí y listo porque no conocía el contexto. Me pareció raro que un ministro salga a decir que el presidente del Congreso no podía pedir tranquilidad a la ciudadanía y FF.AA.”, finalizó.

Por parte del Ejecutivo, la ministra de Justicia, Ana Neyra, dijo a RPP Noticias que “si los hechos denunciados por IDL fueran ciertos, el Gobierno tomará acciones legales”.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, explicó a El Comercio que, de haber ocurrido así estos hechos, el congresista Merino habría cometido una falta a la Constitución porque las FF.AA. no son deliberantes.

“Si se llegaran a probar esas conversaciones, amerita una severa investigación y aplicación de las sanciones, porque habría hasta violación constitucional. Que el presidente del Congreso toque las puertas de los cuarteles es inaceptable”, comentó.

Por otro lado, dijo que en este caso podría configurarse un intento de sedición por parte de Merino. “Por supuesto, por lo menos intento. Eso no puede prosperar”.

Agregó “tienen que iniciarse las investigaciones y determinación que por lo menos ha habido un intento de sedición. El Ejecutivo podría, a través de procuradores, formular las denuncias correspondientes”.

