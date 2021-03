Elizabeth Astete, exministra de Relaciones Exteriores, aseguró que la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, le sugirió no involucrar al presidente Francisco Sagasti tras revelarse la vacunación irregular contra el COVID-19 de altos funcionarios, caso conocido como el ‘Vacunagate’.

Este lunes, en su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que no mencionó que Sagasti le dio su anuencia para vacunarse con la dosis de Sinopharm en su carta de renuncia ni en el comunicado posterior, debido a que no pretendía generar una “crisis de gobernabilidad”.

También indicó que el 11 de febrero fue convocada por Bermúdez a su despacho, donde le preguntó si le había avisado al mandatario antes o después de su vacunación contra el COVID-19.

“Le dije de manera enfática que yo le había avisado al presidente antes de mi vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente, le contesté que no era mi intención hacerle daño ni al presidente de la República ni al gobierno actual”, expresó.

“Esas fueron las razones por las cuales solamente he respondido toda la información cuando se me ha requerido esta a través de los canales correspondientes. No he aceptado ninguna entrevista”, añadió.

MIRA TAMBIÉN | Sagasti anuncia que no acudirá a cita de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Cnc Astete Sobre Sagasti





Astete también aclaró que la reunión con Sagasti se dio el 21 de enero y tras ella, salió “convencida, con la total certeza”, de que tenía la anuencia del presidente para ser inmunizada con la dosis de Sinopharm.

“Lamento mucho que haya esta situación con el presidente de la República, pero por qué yo podría inventar esta reunión”, enfatizó al señalar que existen pruebas de WhatsApp de que finalmente aceptó vacunarse porque contaba con la “aceptación” de Sagasti para hacerlo.

Cnc Astete Sobre Renuncia





Le pidieron quedarse

La excanciller también señaló que nadie le sugirió renunciar y que lo hizo “por voluntad propia”, tras insistir el 13 y 14 de febrero en reunirse con el mandatario y Violeta Bermúdez, encuentro que finalmente se llevó a cabo en la residencia de Sagasti.

Incluso manifestó que en la cita el propio jefe del Estado le sugirió quedarse, a fin de cerrar los contratos con diversos laboratorios para la llegada de más vacunas contra el coronavirus al país.

“(Sagasti) me recibió muy amablemente y me dijo que no quería prescindir de mí, me propuso continuar como ministra para ayudar a cerrar las negociaciones que estaban avanzadas”, acotó.

“Consideré que no podía continuar en el gabinete y le entregué mi carta de renuncia. Fue decisión mía tan pronto me di cuenta que había irregularidades en el proceso que creía regular”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más