El expresidente Martín Vizcarra pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso reprogramar la citación de este lunes 22 de marzo, donde se verán las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427 por la vacunación irregular de exministros y altos funcionarios contra la COVID-19, caso conocido como Vacunagate.

A través de un escrito enviado por su abogado, Fernando Ugaz, al presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), el exmandatario alega una supuesta afectación al debido proceso al no darle plazo para conocer el Informe de Determinación de los Hechos y Pertinencia de las Pruebas (IDHyPP) y poder absolverlo.

“Se entiende las ansias que el informe final sancionador ya preconcebido por la Subcomisión se quiera emitir antes de los comicios electorales, pero ello no es óbice de que se afecte las mínimas garantías en el proceso; incluso si desean sancionarme a priori, esfuércense por disimular sus intenciones guardando mis derechos fundamentales”, acotó.

Asimismo, solicitó que se le corra traslado de los descargos de las otras dos personas investigadas y se le brinde el derecho a recurrir o absolver sobre lo que aleguen, además de que se atienda y se le haga llegar respuesta de sus escritos del 25 de febrero del 2021 donde advierte afectación al debido proceso.

“Todo ello promueve u origina de forma inexpugnable, que se reprograme la audiencia, ya que no se me ha dejado defenderme de documentación emitida por su despacho en el plazo de ley como tampoco conozco de documentación necesaria que obra en su despacho”, enfatizó.

En ese sentido, precisa que de acuerdo al debido proceso, al reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria de la subcomisión, primero se notifica el IDHyPP, se brinda el plazo para conocerlo u observarlo en el plazo de 5 días y posterior a ello se cita a una audiencia.

Así, para Vizcarra Cornejo ha quedado “absolutamente demostrada” la afectación a su derecho a defenderse, la vulneración al debido proceso, la afectación a la forma adecuada de cómo debe interpretarse el reglamento y la afectación a la práctica parlamentaria, por lo que pidió que se anulen dichas actuaciones y se le otorgue el derecho a recurrir el IDHyPP.

“Ante las razones expuestas, solicito la reprogramación de la audiencia ya que se violentan las etapas procesales, no se me ha dejado defenderme en los plazos de ley ni se me viene remitiendo la documentación necesaria para ejercer mi derecho de defensa”, sentenció el expresidente en el escrito.

Para este lunes 22 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió al presidente Francisco Sagasti su declaración sobre “el proceso de toma de conocimiento de la presunta vacunación de los denunciados así como para confirmar o descartar la información brindada por la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez por así haberlo solicitado el congresista delegado Jim Mamani Barriga (Nueva Constitución)”.

Días atrás, Astete aseguró, en un documento enviado a la subcomisión, que Sagasti le dio su consentimiento para ser vacunada con la dosis de Sinopharm e indicó que la exministra de Salud Pilar Mazzetti estuvo presente cuando le explicó al mandatario por qué quería inmunizarse.

Sin embargo, la Presidencia de la República negó que el Jefe de Estado haya autorizado o dado su consentimiento a la vacunación irregular contra la COVID-19 de su entonces ministra de Relaciones Exteriores.

