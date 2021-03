La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya no insistirá en invitar al presidente Francisco Sagasti a declarar como testigo sobre la vacunación irregular de las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), caso conocido como el ‘Vacunagate’.

De este modo, tampoco habrá un careo entre el mandatario y su excanciller, tal como lo planteó el congresista delegado Jim Mamani (Nueva Constitución) en su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas de las denuncias constitucionales 423 y 427.

Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo congresal, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), quien refirió que en un escrito el propio Sagasti se ratifica en sus afirmaciones de que nunca supo de la inmunización de Astete Rodríguez con la dosis de Sinopharm.

“Se ha excusado por escrito aduciendo que se sostiene en lo que ya ha manifestado públicamente. Siendo que esta citación fue hecha a petición del congresista Jim Mamani, que es el delegado de las denuncias acumuladas, y que hemos recibido su comunicación y que hubo la oportunidad de ampliar la indagación con la participación de la exministra Astete, el tema se da por agotado y se proseguirá con las siguientes etapas de la investigación de las denuncias constitucionales antes mencionadas”, acotó.

Astete ratificó ante la subcomisión que se vacunó contra el COVID-19 con la anuencia del presidente Sagasti. También aseguró que es “consciente del error” que cometió, pues en ese momento creyó que se trataba de un “procedimiento regular”.

“Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular en un acto público y a plena luz del día, y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e institucional”, expresó.

A su turno, la exministra de Salud Pilar Mazzetti aseguró que no tiene “ningún recuerdo” en el que el presidente Francisco Sagasti haya dado su anuencia para que la entonces ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete se vacunara.

“Para dejar claro que el día que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente en la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde presidente haya asentido cosa semejante”, expresó.

