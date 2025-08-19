El excongresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde criticó que Elvis Vergara haya sido elegido como presidente en tres comisiones diferentes, entre ellas la de Fiscalización y la Comisión de Ética, y advirtió que también se debe cuestionar a los legisladores que votaron por él.

“Es una vergüenza. Es como recibir una puñalada por la espalda para nosotros, para mí por lo menos”, dijo este lunes a RPP.

Vergara fue elegido como presidente de la Comisión de Ética que le fue otorgada a la bancada Acción Popular, una semana después que también fuera nombrado como presidente en la Comisión de Fiscalización. Todo esto pese a ser uno de los implicados en la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y otros legisladora del caso “Los Niños”.

“El señor Vergara es un impresentable, es un caradura, sinvergüenza. No debería estar ahí y menos aún presidir dos comisiones: Fiscalización, Ética y una tercera que es una comisión especial”, dijo García Belaunde al asegurar que durante sus años en el Parlamento nunca vio que un mismo congresista esté a la cabeza de más de una comisión a la vez. “Es una cosa increíble. Significa que ese señor es un caradura, que de hecho lo es. Nosotros hemos deslindado hace mucho tiempo”, recordó.

El exlegislador recordó que el partido Acción Popular, a través de su presidente Julio Chávez Chiong, deslindó de la bancada por, entre otras cosas, mantener entre sus filas a Raúl Doroteo Carbajo pese a que ya fue expulsado de su partido.

“La bancada está en rebeldía. Doroteo ha sido expulsado, sigue y es uno de los que vota y respalda a Elvis Vergara. Me parece que es espantosamente malo y creo que el partido debe aprobar en el próximo plenario que ninguno de estos personajes siniestros que hoy apoya a Vergara y a Doroteo sean candidatos a la reelección”, planteó García Belaunde.

Finalmente, pidió que se tome en cuenta estas críticas también contra el resto de la Comisión de Ética que, desde otras bancadas, respaldaron a Vergara como su presidente. “Son cómplices. Esa Comisión de Ética hay que tirarla al tacho de basura, no sirve nada, porque tan poca ética tienen el presidente como los que lo eligieron”, comentó.