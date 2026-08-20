El excongresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde advirtió que la oposición en la cámara de diputados del Congreso “quiere iniciar una guerra”, al comentar la interpelación que promueve Juntos por el Perú en contra del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, a menos de un mes de iniciado el nuevo gobierno.

“El mensaje [de la oposición] es que no le van a pasar nada al gobierno. El mensaje es que quieren iniciar una guerra lo más pronto posible”, manifestó en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

El pliego interpelatorio contiene 43 preguntas dirigidas al titular del Ministerio de Defensa sobre el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras, así como sobre las medidas para evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera.

También incluye cuestionamientos sobre los vínculos entre Belaunde Llosa y Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa. Esta última aportó más de S/1.5 millón a la campaña electoral de Libertad Popular, partido por el que el actual ministro postuló a la Presidencia de la República.

“Yo confío en la seriedad y en la honestidad de Rafael, lo conozco hace muchos años y sé que es una persona íntegra. Sin embargo, creo que el hecho de haber recibido su partido un parte tan importante de una accionista de una minera que está en zona de conflicto [Pataz], pues evidentemente llama a suspicacias”, manifestó el excongresista García Belaunde.

Además, criticó los motivos de la interpelación planteada desde la izquierda, en el sentido, de que esta se hace por las acciones de un ministro en el cargo y no por hechos anteriores.

“Los que están haciendo esto no conocen la práctica parlamentaria, así se simple. Tú no puedes interpelar a un ministro, porque cuando no era ministro cometió algún error o una inconducta”, complementó.

García Belaunde dijo que el ministro de Defensa, quien es su sobrino, haría mal en retirar a las Fuerzas Armadas de Pataz, La Libertad.