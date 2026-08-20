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Resumen

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García Belaunde dijo que el ministro de Defensa haría mal en retirar a las Fuerzas Armadas de Pataz, La Libertad. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
García Belaunde dijo que el ministro de Defensa haría mal en retirar a las Fuerzas Armadas de Pataz, La Libertad. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

El excongresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde advirtió que la oposición en la cámara de diputados del Congreso “quiere iniciar una guerra”, al comentar la interpelación que promueve Juntos por el Perú en contra del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, a menos de un mes de iniciado el nuevo gobierno.

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