El excongresista Víctor Andrés García Belaunde afirmó que, entre los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso de la República, la mejor opción es María del Carmen Alva.

“ Yo creo que los cuatro candidatos, la mejor es María del Carmen. No quiero hablar mal de los otros porque no los conozco. Conozco a Édgar Raymundo, que fue mi compañero en un momento determinado y tengo un buen concepto de él. Pero no creo que los tres estén preparados o tengan las credenciales para poder competir con María del Carmen. Yo creo que ella es la mejor candidata y la que ofrece mayor transparencia y honestidad ”, señaló een diálogo con el programa Tenemos Que Hablar,

El exlegislador sostuvo que la ex presidenta del Parlamento cuenta con experiencia para asumir el cargo. “Es importante que ella pueda participar. Ha sido presidenta del Congreso, ha acumulado experiencia, es una mujer muy decente, muy correcta en un país donde la honradez cada día se valoriza más en lo político ”, expresó.

Al ser consultado sobre un eventual gobierno encabezado por Alva, García Belaunde marcó distancia entre la congresista y los parlamentarios de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’, investigados por presuntos actos de corrupción.

“No lo sé si los 16 o 15 están procesados por eso. En todo caso, a ella no se le ha acusado de nada, salvo uno que otro gesto. Tiene una conducta intachable y de carácter. No creo que se deje manejar por nadie y menos por ‘Los Niños’. El hecho de que voten por ella no significa que se va a entregar a ellos ”, afirmó.

Asimismo, opinó sobre el caso del expresidente José Jerí. “Había que vacarlo, pero no ahora sino después de las elecciones. Estabilidad hasta el día siguiente de las elecciones”, manifestó.

La elección del nuevo titular del Parlamento definirá quién asumirá la Presidencia de la República en el actual escenario político.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR