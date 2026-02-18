Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

García Belaunde respalda a María del Carmen Alva como la mejor opción. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde afirmó que, entre los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso de la República, la mejor opción es María del Carmen Alva.

