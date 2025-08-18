El flamante presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) consideró que la propuesta para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2026 debe ser abordado y discutido en dicho grupo de trabajo.

Ya El Comercio había alertado que la presidencia de la Comisión de Energía y Minas caería nuevamente en manos de un defensor de la minería informal. Cutipa es autor de dos proyectos de ley que permitieron la ampliación del Reinfo.

Ha presentado ocho proyectos de ley sobre el sector minero, dos de ellos favorecieron a los mineros informales. Recientemente, el 5 de agosto, presentó el proyecto N° 12030 para la promoción a la diversificación industrial del sector minero metálico.

Este lunes, en declaraciones a los periodistas tras su elección, Cutipa indicó que la idea de la comisión es “ir al campo” y conocer in situ los problemas que existen con respecto a la minería, pequeña minería y la gran minería.

“Hay que abordarlo, hay que discutir, hay que tratar no solamente en esta comisión, sino que tenemos que ir al campo. Nos iremos a los diferentes lugares del país donde tengan problemas con minería o pequeña minería, pero también con gran minería. Vamos a abordar todo”, expresó.

“La intención mía como presidente de la comisión es que se discuta en el pleno de la comisión y se tiene que hacer. Será el pleno de la comisión quien tome la primera decisión”, agregó.

Cutipa Ccama remarcó que los pedidos realizados por varios congresistas serán tomados en cuenta. “Los parlamentarios tendrán la oportunidad no solamente de tomar la palabra, sino de hacer pedidos”, acotó.

Cabe precisar que con 19 votos a favor y 1 en contra, se aprobó la elección de Víctor Cutipa como presidente de la comisión para el periodo legislativo 2025-2026.

Estará acompañado de Diana Gonzales (Avanza País) como vicepresidenta y Arturo Alegría (Fuerza Popular) como secretario. El grupo de trabajo también acordó sesionar todos los martes a las 2:30 p.m.

Insisten con predictamen

Durante la sesión se instalación la congresista Elizabeth Medina (Somos Perú) propuso trabajar sobre el predictamen de la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE) que realizó la comisión anterior y que no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.

“De esta forma ganamos tiempo y nosotros mismos como Legislativo cumplimos con los plazos señalados, que hasta diciembre del 2025 está estipulado. Estamos ante un nuevo signo como legisladores y es nuestra responsabilidad, como representantes del pueblo, garantizar que la riqueza del Perú sirva para el desarrollo de todos los peruanos y no solamente de la minoría”, precisó.

Esta postura fue respaldada por Segundo Quiroz (Alianza para el Progreso), quien se mostró en contra de suspender o excluir a más de 50 mil Reinfos porque -según argumentó- más de 2 mil familias se quedarán sin trabajo ni ingresos.

“Estamos hablando no de 50 mil, sino más de 2 mil familias que van a quedar al extremo de no tener el pan, el alimento que tantos años han venido llevando a sus hogares”, manifestó.

“En ese sentido, señor presidente, exhortarle que en la primera sesión que se tenga que realizar se tenga que analizar y debatir lo que respecta a la Ley MAPE para de una vez por todas resolver este álgido problema y así no tener nuevamente a nuestros hermanos en las calles, de cierta forma, generando zozobra y lo que tanto queremos en el país, la paz y la tranquilidad, no más inseguridad, no más violencia y no más caos”, añadió.

En tanto, Guido Bellido (Podemos Perú) se sumó a esta línea al señalar que se debe abordar la reconsideración de la votación que desestimó la Ley MAPE en el periodo legislativo anterior.

“Estar pateando para el último día o las últimas semanas realmente es mecer a la población y eso sería lamentable. Advierto que va a estar obligado el Congreso de aprobar una ampliación si es que no aprueba la Ley MAPE, porque de ninguna manera a miles de trabajadores se va a echar a la informalidad. Eso sería una irresponsabilidad tremenda”, aseveró.

Por su parte, el parlamentario Héctor Valer (Somos Perú) propuso debatir la Ley MAPE aprobada en la 12 mesa técnica realizada bajo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Finalmente, el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) afirmó que no se puede estigmatizar a la pequeña minería y cuestionó que un sector de la prensa se escandalice porque dirigentes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) visitan a algunos parlamentarios.

“Eso me parece muy mal. No podemos cerrarle las puertas a nadie, este es un Congreso abierto, que representa a todos y necesitamos escucharlos a todos y visitarlos también”, acotó.