Víctor Flores: Próximo presidente de la Comisión de Economía no transparentó vínculos a concesiones mineras con Reinfo

“¿Cómo transparentar lo que ya es transparente?”, fue la respuesta críptica del congresista fujimorista cuando El Comercio le explicó que en sus intervenciones en el pleno no figuraba mención a concesiones.

El conflicto cobra relevancia debido a que Fuerza Popular colocará a Flores como presidente de la Comisión de Economía, donde se tiene pendiente el proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva para la compra de oro a la pequeña minería y minería artesanal.

Flores Ruiz, representante de La Libertad, votó a favor de las dos ampliaciones del Reinfo aprobadas por este Congreso. En el primer debate, a finales del 2021, el parlamentario demostró conocer el rubro informal: “Es lo que necesita el pequeño minero productor artesanal de nuestro país, dejar de ser ilegal, poder trasladar su producto, que con tanto esfuerzo lo hace, y poder también comprar... trasladar los insumos, porque no nos olvidemos de que los insumos de la minería generalmente son explosivos”.

Para el 2025, el representante fujimorista tampoco se mostró ajeno al tema. Además de votar a favor de la segunda ampliación, declaró ante la prensa a favor de los 35.000 mineros ilegales excluidos del Reinfo y exigió una postura más activa del gobierno. “Tiene que hacer un seguimiento, un acompañamiento hasta la formalización final de todo ese grupo enorme que se está quedando fuera”, indicó.

La bancada de Fuerza Popular eligió, el miércoles 6 de agosto, a los congresistas que presidirán las comisiones que les corresponden. Arturo Alegria será quien lleve las riendas de la Comisión de Constitución y Victoria Flores Ruiz hará lo propio con Economía.

—La conexión minera—

“Siempre he cumplido con transparentar la información sobre mi persona, por ello es de acceso público”, alegó Flores Ruiz, cuando le consultamos sobre sus conflictos.

Si bien la información de sus empresas está en su declaración jurada de intereses, a las concesiones solo se llega vía el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

A través de un cruce de información, este Diario encontró que dos de las empresas consignadas por el congresista registran inscripciones en el Reinfo, ahora suspendidas.

El principal caso es la compañía minera Marilia & FCS –que para el 2022, Flores registró 66% de acciones– que tiene cinco concesiones mineras en Piura. En todas estas, se registran inscripciones suspendidas en el Reinfo, a través de otra persona jurídica. Tres de las cinco concesiones, bajo el nombre Marilia, fueron tramitadas por el mismo Flores.

Cuando incidimos sobre el conflicto, el legislador solo dijo que “el país requiere un marco regulatorio sólido para un desarrollo ordenado de la actividad minera”. En el 2024, Flores fue mencionado en una indagación fiscal contra una organización presuntamente dedicada a la minería ilegal en La Libertad.