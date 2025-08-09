Víctor Flores: Próximo presidente de la Comisión de Economía no transparentó vínculos a concesiones mineras con Reinfo

Escucha la noticia
El Código de Ética Parlamentaria exige que los congresistas hagan explícitas las vinculaciones que puedan ser producto de conflictos durante la discusión de proyectos de ley. Pero al congresista Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular) parece no importarle dicho código, pues al participar en los debates sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no transparentó que sus empresas tienen concesiones donde operaban informales.