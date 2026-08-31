Ministro de Educación José Antonio Chang. (Foto: PCM)
Ministro de Educación José Antonio Chang. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani (Obras) solicitó al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, que informe y remita documentación sobre las razones y criterios que sustentaron la designación de la excongresista de Fuerza Popular Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

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