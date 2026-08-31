El diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani (Obras) solicitó al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, que informe y remita documentación sobre las razones y criterios que sustentaron la designación de la excongresista de Fuerza Popular Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

A través de un oficio, Piñán señaló que busca conocer las circunstancias que llevaron al Ministerio de Educación a escoger a Ramírez para dicha representación.

El pedido se produce luego de que informes periodísticos revelaran coincidencias en los registros migratorios de Chang y Ramírez. Según la información difundida por distintos medios, ambos habrían coincidido en tres viajes internacionales con destinos y fechas coincidentes: dos desplazamientos a Estados Unidos y uno a Panamá.

Oficio del congresista Víctor Piñán.

La controversia adquirió mayor relevancia debido a que, después de asumir la conducción del Ministerio de Educación, Chang designó a Ramírez como representante del sector ante el directorio de la Derrama Magisterial. La designación fue oficializada mediante una resolución ministerial publicada por el Minedu.

Piñán pidió al titular del Minedu precisar quién propuso, recomendó o planteó el nombre de Ramírez para ocupar la representación del sector. También solicitó conocer si antes del nombramiento fueron evaluados otros candidatos y cuáles fueron los criterios utilizados para escoger finalmente a la exparlamentaria.

Asimismo, requirió una copia de la resolución o acto administrativo que formalizó la designación, además de los informes técnicos, legales y administrativos que la sustentaron.

El legislador también pidió que el Ministerio detalle el perfil profesional, experiencia, especialización y méritos considerados para determinar que Ramírez era la persona idónea para integrar el directorio de la Derrama Magisterial.