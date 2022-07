En su videocolumna “Cuéntame otra”, Fernando Vivas se refiere al peso de la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso y la candidatura de Lady Camones por Alianza para el Progreso (APP).

“APP ya ha lanzado a Lady Camones como un clamor desesperado por la unidad de la coalición vacadora, ¿lo entenderá así Renovación Popular?, ¿lo entenderá así Glady Echaíz?”, cuestionó Vivas.

Para el periodista de El Comercio en “estos días se juega no solo el destino de la Mesa Directiva y quién podría ser el presidente de una transición corta, en caso que cayeran el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte, sino que se juega - precisamente - la capacidad del Congreso para poder buscar esa salida política y la interrupción del mandato de Castillo”.

“Si no muestra unidad esa coalición de centro y derecha y no muestra una sola lista única, tampoco tendrá la capacidad para lograr los 87 votos”, agregó.

“El fujimorismo va a jugar un papel fundamental porque quieren a Gladys Echaíz, pero no le hace ningún tipo de objeción a Lady Camones, que fue candidata de ellos, pero sin éxito en el Congreso pasado. Si no tiene mayores objeciones con ella y se pliega a esa carta ya oficializada por APP, difícilmente el almirante Montoya y la propia Gladys Echaíz insistirían en esa carta”, expresó también el columnista.

En otro momento, Vivas señaló que Camones tiene un conjunto de rasgos como su edad y su experiencia en la Mesa Directiva que la hacen menos polémica para algunos que la doctora Echaíz.

“Entre esa opacidad que no despierta pasiones contrarias y ese brillo de extrema derecha que entusiasma a algunos de la doctora Echaíz, Lady Camones tendría las de ganar, pero con este Congreso no me atrevería a asegurar nada”, destacó.