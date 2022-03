En su videocolumna “Cuéntame otra” de este martes, el analista político y periodista Fernando Vivas se refiere a la actual situación del Gobierno de Pedro Castillo con miras a la sesión plenaria del 28 de marzo, cuando el Congreso debatirá la moción de vacancia presidencial y en la que el propio mandatario o su abogado pueden responder a los cuestionamientos.

“Los días están contados para el debate de la vacancia, pero los votos no, en otras palabras todos los caminos llevan al debate de la vacancia, pero el resultado que sería una vacancia efectivo no está cierto. No me atravería a pronosticar, sería una apuesta que probablemente perdería”, expresa.

Vivas también analiza las declaraciones del expresidente Francisco Sagasti contra el mandatario. “Al decir que Castillo no distingue el bien y el mal, Sagasti ha definido la incapacidad moral permanente”, expresaPara la vacancia los días están contados, los votos no, todos los caminos llevan a la vacancia, pero señala.

Esta videocolumna es publicada los martes y viernes.

TE PUEDE INTERESAR