Al menos tres de los virtuales legisladores que este viernes recibirán las credenciales que oficializan su elección como integrantes del Congreso de la República registran comunicaciones con los principales investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, según documentación a la que accedió El Comercio.

Se trata de los registros de llamadas y mensajes de texto que Luis Alberto Valdez Farías (Alianza para el Progreso), Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular) y María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú) han sostenido —algunos de manera fluida— con exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

Valdez, exgobernador de La Libertad y anterior presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, es quien tuvo el mayor intercambio de comunicaciones (un total de 156), entre llamadas y mensajes de texto.

Registro de comunicaciones de Luis Valdez

El representante liberteño es conocido por ser uno de los hombres más cercanos al líder y fundador de APP, César Acuña Peralta.

Las comunicaciones más recurrentes de Valdez (145 en total) fueron con Orlando Velásquez Benites, expresidente del CNM, quien viene siendo investigado, bajo impedimento de salida del país, como presunto integrante de la mencionada organización criminal por los delitos de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Registro de comunicaciones entre Valdez y Orlando Velásquez

A Velásquez se le imputa, a modo de presunción, haber recibido dinero a cambio de que emita un voto a favor del nombramiento del ex fiscal Juan Canahualpa en una plaza en el Ministerio Público.

Los primeros registros de comunicaciones que figuran en la documentación se dieron entre el 9 de enero del 2017 y el 21 de mayo del 2018. Es decir, hasta dos meses antes de que se difundiera el primer audio de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Valdez se comunicó además con el exconsejero Iván Noguera Ramos, quien también se encuentra con impedimento de salida del país y es investigado por delito de patrocinio ilegal como presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Con Noguera, el integrante de la bancada de APP tuvo diez comunicaciones entre febrero del 2017 y febrero del 2018; mientras que con César Hinostroza —presunto cabecilla de la organización, que actualmente afronta un proceso de extradición en España— registra una llamada, realizada el 19 de mayo del 2018.

En la época de las comunicaciones, Valdez ya era secretario nacional de APP, además integró el directorio de la Universidad César Vallejo y fue gobernador regional hasta diciembre del 2018, en reemplazo de César Acuña, de quien también fue su abogado .

—La elección de Velásquez en el CNM—

Velásquez y Noguera fueron elegidos en diciembre del 2014 como representantes de las universidades públicas y privadas— respectivamente— en el CNM, por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), de la que la Universidad César Vallejo forma parte.

El 21 de febrero del 2018 Velásquez Benites fue elegido presidente del CNM.

Según el registro de comunicaciones, entre el 20 y el 21 de febrero del 2018, desde las 7:54 a.m. hasta las 9:41 p.m., Velásquez, Noguera y Valdez Frías intercambiaron dos llamadas y siete mensajes de texto.

Cabe precisar que, en junio del 2019, cuando César Acuña acudió a la Fiscalía de la Nación para declarar como testigo en la investigación a Velásquez y Noguera, acudió acompañado por Luis Valdez como su abogado.

En aquella oportunidad, Valdez Farías dijo que su patrocinado desconocía cómo funcionaba el CNM y que no había participado en esas elecciones.

—Los otros registros—

Los reportes también dan cuenta de comunicaciones entre el exjuez César Hinostroza y el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y hoy virtual congresista por Fuerza Popular, Carlos Mesía Ramírez.

Las llamadas se efectuaron entre enero y noviembre del 2015, cuando Mesía Ramírez ya no era integrante del TC.

Registro de comunicaciones de Carlos Mesía Ramírez

En ese momento, Mesía Ramírez ya había retomado su trabajo como abogado independiente en su estudio de abogados, según lo consigna él mismo en su hoja de vida. Mientras que Hinostroza Pariachi cumplía un período más como presidente de la Corte Superior del Callao.

Finalmente, María Teresa Cabrera Vega, quien logró una curul con Podemos Perú, registra una llamada del 12 de junio del 2017 a las 7:05 p.m., y que dura poco más de cinco minutos, con el exjuez superior Raúl Salcedo Rodríguez.

Por entonces, Cabrera Vega era jueza superior supernumeraria en la Corte Superior de Lima Este, mientras que Salcedo se desempeñaba como juez supernumerario de la Corte Superior del Callao.

Salcedo Rodríguez se encuentra actualmente con impedimento de salida del país al ser investigado por presunto tráfico de influencias y otros presuntos delitos de corrupción, tras revelarse diversos audios que lo implicaban con Los Cuellos Blancos del Puerto.

Mesía dijo a El Comercio que no recordaba haber realizado llamadas a Hinostroza en el 2015. “Con sinceridad, si las hice, no lo recuerdo”, dijo.

Por su parte, la virtual legisladora María Teresa Cabrera, a quien se vocea como candidata a la Mesa Directiva, no respondió nuestras llamadas.

Registro de comunicaciones de María Cabrera

Descargo

Valdez afirma que es amigo de Velásquez

El representante de APP Luis Valdez reconoció que tuvo comunicaciones con el exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez, a quien dijo que conoce desde hace 15 años y que fue alumno de la Universidad Nacional de Trujillo, de la que Velásquez fue rector.

“Tenemos una amistad con él de muchos años. No tengo por qué ocultarla”, dijo el virtual congresista de APP.

A Iván Noguera, aseveró, lo conoce desde antes de que fuese consejero del CNM. Respecto al exjuez supremo César Hinostroza, dijo que solo lo vio en un evento “protocolar” e institucional”.

“Me he comunicado con alcaldes, primeros ministros, contralores, es parte de la función del gobierno regional. Te pido que quede claro, porque intentar relacionar eso con otro tipo de comunicaciones de quien no ejerce función jurisdiccional no creo que haya algún tipo de mala interpretación”, dijo Valdez a este Diario.