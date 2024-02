El congresista Américo Gonza (Perú Libre) negó haber ayudado al líder de su partido, Vladimir Cerrón, a esconderse en Ica a través de una de sus primas que trabajaba en Inteligencia policial en esa región.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el parlamentario indicó que Cerrón Rojas “sabe cuidarse muy bien” sin la ayuda de ellos y que su papel principal es la defensa política del exgobernador regional de Junín.

MIRA AQUÍ: Revelan que Vladimir Cerrón estuvo escondido en Ica de noviembre a diciembre del 2023

“El doctor Cerrón sabe cuidarse muy bien él sin ayuda de nosotros. Estamos dedicados a nuestro trabajo y obviamente como líder de nuestro partido hacemos la defensa política”, expresó.

En ese sentido, Gonza admitió que Flor del Carmen Sobero Niño, excomandante de la Policía Nacional (PNP) hasta diciembre pasado, es su prima, pero consideró que la supuesta ayuda a Vladimir Cerrón es parte del “mundo de las suposiciones”.

MIRA AQUÍ: Congresistas de Perú Libre usan semana de representación para realizar defensa de prófugo Vladimir Cerrón

“Es un tema que suponen y el mundo de las suposiciones es inmenso (…) Sí (es mi prima). Quieren mencionar que un tiempo el doctor Cerrón estuvo por la zona de Ica y eso ha coincidido cuando mi prima ha estado de servicio allí y dicen que ella posiblemente lo ha protegido”, acotó.

“Eso es un trascendido, una suposición que la descarto totalmente. Yo me he dedicado a mi trabajo congresal y no tengo tiempo para estar metido en ese tipo de temas”, sentenció el parlamentario.

Según reveló “Punto final”, Vladimir Cerrón estuvo escondido en Ica entre noviembre y diciembre del 2023, cuando la oficial de la PNP a cargo de la Inteligencia policial en esa región era Flor del Carmen Sobero Niño, prima del congresista Américo Gonza.

Flor Sobero es hermana de Patricia Sobero Niño, exsuboficial de la policía y empresaria proveedora del Estado que fue una frecuente visitadora de Palacio de Gobierno en la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).