El congresista José Balcázar (Perú Libre) admitió que aún mantiene comunicación telefónica con Vladimir Cerrón , prófugo de la justicia desde octubre del 2023 cuando fue condenado a prisión efectiva por el el Caso Aeródromo Wanka.

Según Balcázar, Cerrón lo llama desde su “número original”. Incluso aseguró que el prófugo de la justicia sí le respondería el teléfono si lo llama en cualquier momento.

El congresista José Balcazar reveló que mantiene comunicación telefónica con el prófugo Vladimir Cerrón. "Si le marco en este momento, él me contesta", sostuvo



En esa línea, el parlamentario cuestionó que la Policía no ubique a Cerrón, pese a que “todo el mundo habla con él”.

“Ahí el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie, y la Policía también. Si yo marco a Cerrón en este momento, él me contesta. Eso quiere decir que ellos tienen el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él. No siempre (me comunico con él), pero siempre me llama”, afirmó Balcázar.

“No hay ningún problema de comunicarse (con Cerrón), el problema es por qué la Policía no lo llama”, agregó.

En los últimos días se conoció que la legisladora Kelly Portalatino mantendría comunicación con Vladimir Cerrón, incluso, según unos chats mostrados en un programa periodístico, lo alertaría de los operativos de búsqueda en su contra y le pide cambiar de ubicación.