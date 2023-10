Diversos exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín investigados y amigos del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia tras ser condenado a prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’, trabajan actualmente en el Congreso de la República.

Según informó “Punto final”, estos personajes se desempeñan como asesores en la bancada de Perú Libre y en las comisiones que dicho partido obtuvo luego que Waldemar Cerrón ocupara la segunda vicepresidencia. Sus sueldos están por encima de los 11 mil soles.

Uno de ellos es Loly Wider Herrera Lavado. Fue gerente general del GORE Junín y abogado de Bertha Rojas, la madre de Vladimir Cerrón. Actualmente es asesor. También figura Vanessa Ramos Maceta, natural de Huancayo y que aparece en una foto en el consultorio del fundador del partido del lápiz.

Asimismo, Bertone Chávez Vela, que fue subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín; Ana María Córdova Capucho, quien fue mencionada en un informe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) que revelaba que había pagado un soborno al testigo Eddy Villarroel para comprar su silencio en la investigación por terrorismo que se le sigue a Vladimir Cerrón.

También aparece Bladimir César López Leyva, hombre de confianza de Cerrón que fue gerente regional de Desarrollo Social del GORE Junín. Es investigado por colusión y negociación incompatible, y es mencionado en los audios de “Los Dinámicos del Centro”.

Del mismo modo, Clever Ricardo Untiveros Lazo, exgerente regional de Junín. Fue sindicado por un colaborador eficaz como la persona que exigió 20 mil soles mensuales de los fondos ilícitos que acumulaban “Los Dinámicos del Centro” en la Dirección Regional de Transportes de Junín, para supuestamente apoyar la campaña de Perú Libre y pagar a los abogados de Vladimir Cerrón. Ahora trabaja como asesor de la bancada.

Otro personaje es Jakelyn Flores Peña, que trabajó en el Gobierno Regional de Junín como gerente de Infraestructura. La Contraloría General de la Republica detectó que tuvo responsabilidad administrativa en el perjuicio económico de S/ 9 millones 986 mil 794 por equipos médicos no adquiridos ni recibidos para el Hospital de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo. También es asesora de la bancada de Perú Libre.

También figuran Paul Gonzales Ghiglino, exdirector de Planeamiento y Presupuestos en el GORE Junín. Fue administrador del Ministerio de Energía y Minas (Minem); Carina Ruth Palacios Quincho, fundadora de Perú Libre junto a Cerrón, exembajadora del Perú en Bolivia y jefa de la Oficina de Cooperación Técnica del Congreso desde el pasado 11 de agosto; Jorge Luis Buendía Villena, exconsejero del líder del partido del lápiz; y Edith Rojas García, la hermana de Richard Rojas, que es asesora.

Además, Gianpiere Guerra Valenzuela, jefe de equipo del despacho del Ministerio de Salud (Minsa). Es cuestionado por su presunta participación en la red criminal de “Los Dinámicos del Centro”. Se le conoce como el ahijado de Vladimir Cerrón y ahora trabaja en el Congreso; y Efraín Cerrón Luján, exdirector regional de Trabajo y Promoción de Empleo del GORE Junín.

Finalmente, Rodrigo Luya Pérez, exdirector de Recursos Humanos del GORE Junín y actual asesor de la bancada de Perú Libre; Adolfo Santos Rodríguez, quien fue director de Vivienda de Junín y ahora es asesor en la Comisión de Vivienda; y Elizabeth Pacheco Auqui, exsecretaria de Economía de Perú Libre en Junín y asesora principal del despacho del congresista Waldemar Cerrón.

Defienden nombramientos

Cabe indicar que este último y la legisladora Kelly Portalatino defendieron dichas designaciones señalando que se trata de profesionales de provincia dentro de un “Congreso democrático”.

Para el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, sería “inconstitucional” quitarle el derecho de trabajo a alguien porque simplemente está siendo investigado.

“Yo no he visto ningún requisito que sea allegado ni de los señores Fujimori ni de los señores Soto ni de los señores Cerrón. Congreso democrático, estado de derecho. Eso (copamiento huanca) lo inventan a veces quienes no respetan a los profesionales a los provincianos sobre todo”, acotó Cerrón.

“Yo creo que hay coincidencias. Pero es natural creo yo”, apuntó Portalatino, quien recordó que Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) contrató en su despacho a una investigada por lavado de activos en el Parlamento.