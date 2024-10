El general PNP Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía, dijo que en su opinión y con la información que tuvo durante la búsqueda realizada en enero de este año en Asia, el prófugo Vladimir Cerrón no estuvo alojado en algún departamento del condominio Mikonos.

“Lo que nosotros tuvimos es la información de que está en un inmueble. Es la información, no es la certeza”, respondió ante la Comisión de Fiscalización en la sesión de hoy miércoles 2 de octubre cuando se le consultaba cómo es que Cerrón Rojas podía haber evadido a la policía cuando, supuestamente, estaba cercado en ese lugar.

Arriola explicó que, en la operación que se realizó desde el 16 de enero de este año hasta que dejó el cargo de Director Nacional de Investigación Criminal el 22 de ese mes, realizaron operaciones de vigilancia y rastreo telefónico en las inmediaciones del condominio Mikonos.

“Empecé diciendo que no hemos determinado uno de los inmuebles de esta parte del condominio en las que podría haber estado Vladimir Cerrón Rojas. Puedo decir algo categóricamente: Desde mi punto de vista y me someto a cualquier investigación, yo tengo un alto porcentaje de probabilidad de que no estuvo ahí en Mikonos. Quieren la verdad, esta es mi verdad de lo que se ha dado ahí”, aseguró ante los congresistas.

En un sentido similar respondió cuando se le preguntó sobre las declaraciones que dio el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante Fiscalización sobre cómo supuestamente Vladimir Cerrón estaba “cercado en Ica”. Arriola dijo que esa información partió de un periodista de esa región que aseguró en un programa que sabía dónde estaba el prófugo y a quien la policía buscó para que le diera la dirección exacta.

“Eso lo copia el jefe de la policía de Ica, lo llama al periodista y tienen una reunión y le dic que le precise dónde está, y le agradece por la predisposición y su vocación. Ahí se pide al Ministerio Público y al juez para intervenir la casa, se interviene la casa y nada”, explicó.

Según el general de la policía, en ningún momento ha afirmado que la PNP tiene cercado al exgobernador de Junín, que tiene órdenes de captura por una sentencia de cárcel efectiva y órdenes de prisión preventiva vigentes.

“No estoy afirmando, no he hecho esa afirmación. Lo que yo trato de evitar es decir que está afuera o adentro (del país). Pero por lógica, si estamos hablando que tenemos líneas de investigación, que investigamos inmuebles y en cualquier momento se produce la captura, bueno, quiere decir que está por acá”, comentó.

Arriola explicó que la información sobre la presencia de Cerrón en Mikonos fue entregada por una fuente humana que manejó la Dirección Nacional de Inteligencia y que, por ende, es información reservada. Sin embargo, detalló que “alguna persona estuvo brindando información no tan cierta ni tan correcta”.

Chofer del ‘cofre’ no se presenta ante Comisión de Fiscalización





Luego de la presentación de Óscar Arriola, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), dijo que habían citado para este miércoles al conductor del vehículo presidencial conocido como el ‘cofre’, Félix Montalvo Guevara, así como al suboficial PNP Janampa Ruiz, miembro de la seguridad personal de la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, los oficios enviados al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para lograr la presencia de ambos policías recibieron respuestas negativas.

“El mencionado suboficial ha sido destacado a Seguridad del Estado para prestar servicios en el despacho presidencial, desarrollando acciones relacionadas con el desplazamiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte, encontrándose obligado a mantener la reserva de la información con respecto a las actividades que atañen a la esfera privada e intimidad personal de la señora presidenta”, respondió el ministro en el caso de Montalvo Guevara.

Un oficio similar rechazando la presencia del suboficial Ruiz también fue leído en la comisión.