Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ratificó que el auto asignado al despacho presidencial estaba cerca de un condominio, en la Panamericana Sur, donde se buscó al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, detalló que esa versión la brindó durante una entrevista con Willax TV hace casi seis meses, pero nadie le prestó atención.

“El tema no era el ‘cofre’ presidencial, sino otro por el que me habían invitado. Entre las preguntas de la entrevista se dio (una) sobre el ‘cofre’ presidencial que se había visto en Asia y (se me preguntó) si yo tenía conocimiento”, detalló.

Señaló que la información le llegó por personas que aún trabajan en el área de inteligencia de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y que la comisión debería indagar por los nombres del chofer del auto presidencial y de los agentes implicados.

Consultado sobre el paradero de Cerrón Rojas, Shimabukuro aseguró que estaría en Cuba o Venezuela y dijo que se basa en los viajes a ambos países que realizaron sus allegados en los últimos meses.

“Podría estar en Cuba o Venezuela. Algunos abogados o allegados a él, en el transcurso después de mi declaración, viajaron a Venezuela y luego a Cuba. Retornaron a Venezuela y se quedaron aproximadamente por 15 días”, manifestó.

Cabe indicar que la sesión pasó a reservada por decisión del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), a fin de realizar algunas preguntas a Shimabukuro.

Semanas atrás el programa “Cuarto Poder” reveló que el vehículo presidencial, de placa WGR-844, fue fotografiado el pasado 24 de febrero a pocos metros de distancia del condominio Mikonos, donde un mes antes se buscó a Vladimir Cerrón.