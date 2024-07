La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) se habría comunicado con el prófugo Vladimir Cerrón vía WhatsApp y Telegram en enero último para aconsejarle que cambie de ubicación, reveló “Panorama” este domingo.

En uno de los chats, la parlamentaria le dice a Cerrón: “Urgente, tema formal. Tema fiscal”. Y dos minutos después añadió: “Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas”.

Poco después, la congresista le envía un tercer mensaje, en el que solo dice: “Telegram”, en referencia a la aplicación de mensajería que brinda mayor seguridad que WhatsApp.

Dos días después, Cerrón le escribió: “¿Te llamo?”.

Según el dominical, las comunicaciones fueron descubiertas en la computadora de la legisladora. Cerrón lleva más de 300 días prófugo de la justicia luego de ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka.

Al ser consultada sobre esas conversaciones, Portalatino dijo en “Punto Final”: “Rechazo categóricamente todo tipo de imputaciones. [...] No tengo comunicación con el doctor Vladimir Cerrón Rojas. [...] No puedo precisar porque no recuerdo desde cuando. [...] Toda la militancia del partido Perú Libre no lo considera prófugo. Considera que se encuentra en mejor resguardo”.

En tanto, asesores de Portalatino aseguraron a “Panorama” que realizarían un peritaje de las presuntas conversaciones.

El programa también difundió otras conversaciones entre la congresista y Vladimir Cerrón donde, luego de charlas sobre el acontecer del Congreso, este se refiere a los caminos a seguir: “Es que no tienen votos, hay que seguir paseándolos”, aseguró.

Congresista Kelly Portalatino habría mantenido comunicación con Vladimir Cerrón. (Video: Panorama)

Antecedente

La semana pasada, el dominical dio a conocer el testimonio del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Roger Arista, quien afirmó que Cerrón mantenía comunicación con altos funcionarios de Palacio de Gobierno, a través de congresistas, para evitar su captura.

Arista señaló que Cerrón Rojas enviaba, a través de sus intermediarios, mensajes a Ernesto Vílchez, secretario general de la Presidencia, para buscar protección y evitar que sea ubicado y capturado por la Policía Nacional (PNP).

Por su parte, Vílchez rechazó de manera categórica la veracidad de dicha “alusión” y/o “insinuación” en su contra por parte de Roger Arista “con la absoluta convicción y seguridad de quien dice la verdad”.

“En esa línea, manifiesto enfáticamente que jamás he recibido y/o sostenido, de forma directa o indirecta, mensaje o comunicación de naturaleza alguna de parte del señor Vladimir Cerrón, por cuanto no lo conozco ni tengo vínculo alguno con su persona”, subrayó.

“Del mismo modo, rechazo y niego rotundamente haber recibido algún tipo de comunicación de parte de los congresistas mencionados (Kelly Portalatino y Américo Gonza), a quienes tampoco conozco ni guardo relación alguna. Es más, ellos debieran ser los primeros requeridos para precisar si sirvieron como intermediarios sobre la supuesta entrega de mensajes”, agregó.