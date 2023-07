El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, confirmó que el fundador del partido, Vladimir Cerrón, negoció con el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, la integración a la lista encabezada por Alejandro Soto Reyes a través de intermediarios.

En declaraciones a Canal N, indicó que las negociaciones incluyeron la participación de la bancada del partido del lápiz en la lista del llamado “Bloque Democrático” y adelantó que en agosto habrá una nueva reunión para determinar la agenda legislativa.

“24 votos de la asamblea (de Perú Libre) fueron por ir con el Bloque (Democrático) y finalmente le encargaron al secretario general, en este caso el doctor Vladimir Cerrón, para que haga la tarea de buscar ese nexo”, expresó.

“Tuvo la sesión con la gente de Alianza para el Progreso. Ellos tienen un comité mediador. Claro (negoció con César Acuña Peralta), pero a través de intermediarios. (Negociaron) incorporarse en la lista, participar en las elecciones y sé que en agosto tendrán una nueva reunión para ver la agenda legislativa”, agregó.

Cruz Mamani también justificó la decisión de Perú Libre de ir en la lista de APP y Fuerza Popular por el fortalecimiento de los partidos políticos, aunque admitió que dicha medida terminó desautorizándolo en su posición personal de no ir en bloque con el fujimorismo.

“Son varios aspectos, pero de los que yo recuerdo es el tema de fortalecer los partidos políticos. Si ve la otra lista, allí solo teníamos dos partidos y dos bancadas que no son partidos. En este Bloque Democrático lo bueno es que los cuatro representan a un partido, es un punto que yo considero razonable”, acotó.

“Expresamente no, pero tácitamente sí terminó desautorizándome. La asamblea la empezó mi persona, di mi informe correspondiente, los avances que teníamos hasta ese momento. En todo caso yo respeto que a todos los secretarios generales regionales de mi partido no los hemos convencido, quizás no estaban de acuerdo y al final de diversos argumentos tomaron la decisión que mejor era ir con el Bloque Democrático”, añadió.

Como se recuerda, la lista encabezada por Alejandro Soto Reyes (APP) y que completan Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre) en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, fue elegida para el periodo legislativo 2023-2024 el pasado 26 de julio.

Finalmente, Flavio Cruz estimó que esta semana se definirá la conformación de las comisiones ordinarias del Congreso a través de la Junta de Portavoces. También insistió en que Perú Libre buscará presidir las de Constitución y Fiscalización.

“Nosotros de todas maneras insistimos en que queremos la Comisión de Constitución. Justamente entraremos en esa deliberación, en ese debate. Si no nos dan, nosotros somos demócratas y muchas veces hemos tenido que aceptar porque se imponen en el Parlamento los votos, los que mandan son los votos”, aseveró.

“Queremos otras comisiones también, propongo siempre Educación, hay otra parlamentaria que propone siempre Salud, hay otros que quieren Agro, Fiscalización. Siendo oposición nosotros ahora nos correspondería fiscalizar, quisiéramos esa comisión, pero son deseos”, sentenció.

Declaraciones del congresista Flavio Cruz Mamani. (Video: Canal N)