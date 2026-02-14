Poder Judicial amplía por 24 meses investigación contra Vladimir Cerrón

Resumen

Juez amplía hasta 2027 investigación por presunto financiamiento ilegal de Perú Libre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses la investigación preparatoria contra el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, el congresista Guido Bellido y otros implicados por el presunto financiamiento ilegal de campañas del partido Perú Libre entre 2008 y 2021.

