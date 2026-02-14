Poder Judicial amplía por 24 meses investigación contra Vladimir Cerrón

El Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses la investigación preparatoria contra el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, el congresista Guido Bellido y otros implicados por el presunto financiamiento ilegal de campañas del partido Perú Libre entre 2008 y 2021.

La decisión fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró “fundado en parte” el requerimiento presentado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos – Tercer Despacho. Si bien el Ministerio Público solicitó una prórroga de 36 meses, el magistrado redujo el plazo a 24 meses, que se computarán desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 10 de noviembre de 2027.

La resolución, emitida el 6 de febrero en el expediente 0062-2021-45-5001-JR-PE-06, señala que la ampliación responde a la necesidad de completar diligencias aún pendientes, como la transcripción de 73 audios, la realización de una pericia fonética y otras actuaciones claves para determinar si corresponde formular acusación o archivar el caso.

El juez precisó que la decisión busca garantizar un equilibrio entre la potestad del Estado de perseguir el delito y el derecho de los investigados a un proceso dentro de un plazo razonable. “Este Juzgado Nacional ha tenido presente el justo equilibrio entre el término indispensable que demanda la investigación de la causa y el estricto respeto al derecho al plazo razonable de las partes” , señala el fallo.

Asimismo, el magistrado declaró infundada la oposición presentada por las defensas de Cerrón, Bellido y otros imputados, quienes cuestionaban la prórroga solicitada por la Fiscalía.

Con esta decisión, la investigación por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado continúa su curso, manteniendo bajo escrutinio judicial a uno de los principales líderes de Perú Libre y a otros dirigentes vinculados a la agrupación política.

