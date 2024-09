Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció que es víctima de reglaje debido a que “es incómodo” por la investigación que realiza sobre el tema del uso del vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte, más conocido como ‘El cofre’, en una presunta fuga de Vladimir Cerrón durante un operativo de la Policía, a inicios de año.

En diálogo con el programa “Punto Final”, el legislador de Podemos Perú indicó que cuenta con registro fotográfico del seguimiento que le hacen dos personas y que sospecha que serían agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

“Lo puedo enfatizar, me están haciendo un reglaje, pero el problema es que yo no tengo miedo del reglaje. Yo tengo un registro fotográfico y también vamos a pedir el video del lugar donde yo he estado reunido, y las dos personas aparecieron supuestamente el día de la sesión (del Congreso). Lo más probable es que se pueda identificar (a estas personas)”, expresó Burgos.

LEE AQUÍ: El ‘cofre’: Palacio de Gobierno declara reservada la información sobre vehículo que traslada a Dina Boluarte

El legislador indicó que espera que las bancadas del Parlamento aprueben la moción que presentó, el último 16 de setiembre, para que se le otorgue a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora, a fin de acceder a los documentos de Palacio de Gobierno que sirvan para determinar el motivo del desplazamiento del vehículo presidencial al sur de Lima, el pasado 24 de febrero.

“Insto a las bancadas del Congreso a aprobar (la moción), no podemos ocultar realidades o no podemos blindar presuntamente a un Gobierno que está haciendo las cosas mal”, indicó.

“Yo le insto a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos también, a Perú Libre a que no ocultemos la verdad”, agregó.

Burgos aseveró que “algunas bancadas grandes” son “las más opositoras” para que se le otorgue facultades a la Comisión de Fiscalización. Incluso, recordó que algunos miembros de dicho grupo de trabajo han pedido que él se inhiba del caso debido a los intercambios de opiniones que tuvo con Vladimir Cerrón en redes sociales.