El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que presentarán un nuevo proyecto de ley para insistir en la asamblea constituyente, a pesar de que la iniciativa no cuente con el respaldo de la mayoría del Congreso de la República.

“La asamblea constituyente es un proceso que se tiene que poner a debate en la ciudadanía. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley que siga poniendo en debate hasta que algún día cambie la correlación de fuerzas”, aseguró ante la prensa.

Cerrón Rojas, quien participó en una ceremonia por el Día de Bolivia, en el Cercado de Lima, por invitación de la embajada de dicho país, respondió así cuando se le consultó sobre la falta de votos suficientes para promover una nueva constitución.

Vladimir Cerrón aseguró que seguirán presentando iniciativas para promover una asamblea constituyente. (Difusión)

“No hay ningún problema (que no haya suficientes votos). Es que la asamblea constituyente no solo se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir no del parlamento oficial, sino del extraoficial que es el pueblo”, insistió.

En otro momento, Vladimir Cerrón insistió en sus cuestionamientos contra los legisladores que renunciaron a la bancada Perú Libre al acusar a esta agrupación como “traidora” por haber postulado a la Mesa Directiva del Poder Legislativo con bancadas de derecha como Fuerza Popular.

“Debilita a la bancada, no solo de Perú Libre, sino que han visto como ha hecho estallar otras bancadas como la de Perú Bicentenario y eso no se puede permitir. Por eso en la Mesa Directiva se tiene representación departidos, no de bancadas que se han hecho de disidentes y traidores”, comentó.

Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, fue el congresista elegido por Perú Libre para ser parte de la Mesa Directiva como segundo vicepresidente, junto a Alejandro Soto (APP), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Roselli Amuruz (Avanza País).