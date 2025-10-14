La vocera de la bancada Somos Perú, Ana Zegarra, espera que el Congreso le otorgue el voto de confianza al gabinete ministerial que jurará al cargo ante el nuevo presidente de la República, José Jerí, su colega de bancada.
Ante la prensa y antes de ingresar a Palacio de Gobierno como una de las invitadas para la juramentación de los nuevos ministros, la parlamentaria dijo esperar que esto permita lograr la confianza del resto de bancadas.
“Se ha buscado diálogo y personas que tengan la capacidad técnica porque, como están pudiendo evidenciar o evaluar, el tiempo es corto y necesitamos acciones inmediatas, sobre todo concretas en seguridad ciudadana”, aseguró.
Ana Zegarra dijo que la prioridad es lograr que los nuevos ministros obtengan el voto de confianza a través un gabinete que demuestre concertación y estabilidad.
“Esperamos que sí (le den la confianza). El tiempo es corto definitivamente, pero por eso se está avanzando”, insistió.
La colega de bancada de José Jerí resaltó, sin embargo, que su bancada no actuará para blindar al nuevo gabinete. “Vamos a garantizar estabilidad con la fiscalización correcta. Acá no vamos a apañar nada. Al contrario, vamos a seguir luchando por los derechos de cada ciudadano”, concluyó.
