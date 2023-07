El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró que busca reagrupar a sus 37 congresistas originales, de cara a la elección de la nueva Mesa Directiva para el periodo 2023-2024, y negó cualquier acercamiento con Fuerza Popular.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el legislador estimó que los acercamientos podrían incluir a algunos sectores de Acción Popular afines con la izquierda, además de algunas bancadas de centro.

“Los diálogos, el consenso, los contactos van en la dirección de los afines. Queremos reagrupar a los 37 congresistas que ingresamos con Perú Libre y por allí ver con quién más podemos avanzar. Estamos trabajando con lápiz y papel, y sumando votos”, expresó.

“En realidad, si nos acercáramos al centro y quizás tuviéramos el concurso de algunos congresistas de Acción Popular –allí hay algún bloque de izquierda, están divididos- podríamos alcanzar la victoria holgadamente”, agregó.

Respecto a un acercamiento con Fuerza Popular para la composición de la Mesa Directiva, Cruz Mamani consideró que si bien cree que desde dicha bancada no desean hablar con Perú Libre, desde su grupo parlamentario opinan lo mismo.

“Lo otro, personalmente como vocero que hago un trabajo orgánico, no tengo en mi agenda, no tengo para esta semana ni los siguientes días. No creo que quieran hablar con nosotros, tampoco deseamos hablar con ellos”, aseveró.

“Hasta el día de hoy yo no tengo el encargo de mi bancada, tampoco he asumido una iniciativa personal de acercamiento, de conversar con ellos”, agregó al ser consultado sobre si existe alguna posibilidad de acuerdo entre Perú Libre y Fuerza Popular.

El parlamentario de Perú Libre también señaló que el próximo 21 de julio habrá una asamblea conjunta entre el partido y la bancada, a fin de ultimar detalles sobre la lista para la Mesa Directiva del Congreso.

Finalmente, Cruz Mamani también negó cualquier cercanía con Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País para conformar una lista multipartidaria.

“Con Podemos sí, creo que hay algunas condiciones para acercarnos, pero con Alianza para el Progreso no. No está en la agenda, sabemos que forman parte del Bloque Democrático. Ellos son unos sectores muy cerrados, salvo algunos parlamentarios que expresan su interés, pero lo dicen de la boca para afuera. Ya ha pasado muchas veces, en eso no podemos confiarnos”, subrayó.

Declaraciones del vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz. (Video: Exitosa Noticias)