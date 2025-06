El vocero de la bancada de Podemos Perú, José Luna Gálvez, pidió explicaciones al congresista Jorge Flores Ancachi, integrante de su bancada, por votar a favor del viaje de la presidenta Dina Boluarte a Francia.

A través de un oficio enviado a Flores Ancachi, Luna Gálvez lo cuestionó “por su reiterada y manifiesta inconducta” al no respetar los acuerdos del grupo parlamentario al que ambos pertenecen.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles. Recíbelo

Asimismo, le dio un plazo de 48 horas para que entregue sus descargos sobre su postura contraria en las votaciones en bloque de su bancada, los cuales serán puestos a consideración de los demás integrantes.

“Por medio del presente me comunico a usted por su reiterada y manifiesta inconducta, al no respetar los acuerdos del grupo parlamentario al que pertenecemos, tal como lo ha expresado hoy con su voto en torno a la autorización de viaje de la presidenta de la República, en tal sentido, solicito que, en el plazo de 48 horas, me haga llegar sus descargos los cuales serán puestos a consideración de los integrantes de la bancada para los efectos pertinentes”, señaló.

Como se recuerda, el Congreso aprobó el permiso para que la presidenta Dina Boluarte viaje este sábado 7 de junio rumbo a Francia, en la que será su tercera salida del país en las últimas semanas con la venia del Parlamento.

En total, se registraron la tarde de este miércoles 4 de junio 58 votos a favor, 35 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor Fuerza Popular, casi todo Alianza Para el Progreso (APP) con excepción de Roberto Chiabra que votó en rojo.

También respaldaron el nuevo periplo de Boluarte Zegarra al exterior las bancadas de Acción Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País.

Los votos en contra vinieron de las bancadas Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular, así como la mayoría de no agrupados.