Vocero de PpK espera que cambio de nombre no afecte relación con el Gobierno

La dirigencia de Peruanos por el Kambio (PpK) no solo definirá en las dos próximas semanas el cambio de nombre del partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, sino también si adoptan una posición crítica frente al gobierno de Martín Vizcarra, quien sucedió al economista tras su renuncia en marzo del 2018.

El portavoz de la bancada, el congresista Jorge Meléndez, consideró que este cambio de nombre del partido en el que milita “no tiene que afectar la relación” que su grupo parlamentario tiene “con el Ejecutivo”. Añadió que esta ha “empezado a mejorar” desde su última reunión con Vizcarra, tras las fiestas de Año Nuevo.

Meléndez, sin embargo, indicó que si el partido decide “no ser oficialista”, los integrantes de la bancada “tendríamos que tomar una decisión”, porque esta medida “nos pondría en una disyuntiva, de todas maneras nos salpicaría”.

“Hay miembros [de la bancada] que estamos inscritos [en el partido], nos veríamos obligados a tomar una posición. Lo primero que tenemos que hacer los cinco congresistas afiliados a PpK es reunirnos y tomar una posición”, refirió.

Una opinión similar tuvo el parlamentario Carlos Bruce, quien afirmó que los espacios de coordinación con el partido Peruanos por Kambio dependen de si mantiene su respaldo a la administración de Vizcarra.

“Lo que está pendiente definir es si el partido PpK coincide con la bancada en su apoyo al gobierno, porque la bancada, de manera mayoritaria, se mantiene oficialista. Si el partido hiciera lo mismo, sí creo que hay espacio para cualquier tipo de coordinación”, respondió a El Comercio al ser consultado sobre si el cambio de nombre puede extenderse al grupo legislativo.

El congresista Juan Sheput, quien participó en la reunión de la comisión política de Peruanos por el Kambio el último sábado en un hotel de San Isidro, indicó que los invitados “no le van a poner condiciones” al Comité Ejecutivo Central. “El que no esté de acuerdo [con los cambios] tiene las puertas abiertas [de la bancada]”, subrayó.

El ex ministro de Trabajo dijo que no puede anticipar cuál será la decisión que tomará la dirigencia de PpK respecto al gobierno, pero adelantó que si definen ser oposición, no serán una “destructiva”.

“El señor Vizcarra le ha dado la espalda a Peruanos por el Kambio, se pasea con sus amigos de la Bancada Liberal, acá el problema no es de nosotros, sino de Vizcarra, que ha decidido hacer de la Bancada Liberal la bancada oficialista. También Nuevo Perú. Por los postulados que estos señores defienden, nosotros nos alejamos”, remarcó.

Los datos

Fuentes de El Comercio indicaron que la dirigencia de PpK rechazó la propuesta de Salvador Heresi para que el nuevo nombre del partido sea Acción Republicana. En 15 días se definirá.

Mercedes Araoz evitó dar una opinión sobre el cambio de nombre de PpK. Agregó que tendrá que evaluar los criterios.