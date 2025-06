Al cierre de esta nota, seis bancadas — Acción Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bloque Democrático Popular y Bancada Socialista — han decidido votar en contra. Ellos y los congresistas Margot Palacios y Edward Málaga (no agrupados) suman un total de 54 votos [ver recuadro].

Arana se presentará este jueves ante el hemiciclo del Parlamento, donde expondrá la política de gobierno para último año de la administración de Boluarte y solicitará el voto de investidura.

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, afirmó que su agrupación dará el voto de investidura a Arana “pensando en la estabilidad del país”. “El país se encuentra en un momento sensible, estamos en una etapa preelectoral y se requiere estabilidad para generar inversiones nuevas y mantener las que ya tenemos. Nosotros estamos poniendo una cuota de responsabilidad”, complementó.

En comunicación con El Comercio, Valdez Farias dijo que espera que el primer ministro priorice, en el discurso que ofrecerá en el pleno, medidas concretas en la lucha contra la inseguridad y para mantener el equilibrio económico, así como políticas en contra de la minería ilegal.

Al ser consultado sobre si tema que APP, al mantenerse cerca al gobierno de Dina Boluarte, pague la factura en las elecciones de 2026, el expresidente del Congreso respondió que “nosotros no estamos haciendo un cálculo político”. “Hemos hecho un análisis, APP está haciendo el esfuerzo en sostener un país viable. Lo que importa es que en este último año de este gobierno se lleva a cabo un proceso electoral sin conflictividad ni crispación”, acotó.

El portavoz de Somos Perú, Héctor Valer, indicó que su bancada “ya tomó la decisión” de dar el voto de confianza y remarcó que tienen la expectativa de que el gobierno haya recogido sus propuestas.

A su turno, el vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, sostuvo que la solicitud del voto de confianza de un nuevo Gabinete Ministerial no es el momento para realizar “control político” y, agregó, que para esto ya habrá interpelaciones y censuras en el mediano plazo.

“No estoy de acuerdo con la lista de peticiones que han presentado algunas bancadas, eso más que propuestas suena a chantaje político, es una amenaza sin sentido. Es una falta de responsabilidad política muy grande. Hay puntos que son imposibles de cumplir, hay que tomar esto con seriedad y mantener la estabilidad del gobierno”, expresó a este Diario.

Marcan distancia

Entre las agrupaciones que votarán en contra se encuentra Acción Popular. Su presidente, Julio Chávez, criticó que el Gabinete Ministerial sea en la práctica el mismo que estuvo al borde de la censura con Gustavo Adrianzén. Añadió que solamente se hicieron dos cambios, en la PCM y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Fuimos una de las bancadas que promovió la censura [contra Adrianzén], no podríamos darle la confianza, la única manera de evaluar un cambio de postura es si este Gabinete nos demuestra que existe una hoja de ruta, un plan para el cierre de este gobierno y no seguir hablando de la creación de nuevos ministerios ni de acciones que no se van a materializar”, subrayó.

(Foto: El Comercio)

En declaraciones a El Comercio, Chávez consideró que Arana debe tener como ejes de su discurso el fin del Reinfo y la cancelación del pago de la TUA por conexiones nacionales en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

“Y, además, sabemos que vamos a ingresar a una campaña electoral, pero no queremos que el Perú se detenga, se deben seguir viendo los proyectos importantes, como el de la nueva carretera central Esperamos planes realizables, no grandes promesas, sino temas concretos que se puedan medir”, finalizó.

Podemos Perú adelantó a mediados de mayo que no otorgará el voto de confianza, porque el Gabinete Ministerial actual “es parte del fracaso de este gobierno” y, además, porque “no existe ninguna garantía en un ministro al que se le escapan los presos de las cárceles”, en referencia a Arana, quien antes fue titular de Justicia y DD.HH.

(Foto: Podemos Perú)

A inicios de este mes, el partido de José Luna Gálvez decidió no asistir a la ronda de diálogo convocada por Boluarte y el primer ministro “por carecer de un plan serio para enfrentar la crisis”. “La presidenta solo busca asegurar votos a cambio de prebendas”, alertaron.

En el programa “Prueba de fuego”, de RPP TV, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) afirmó que su bancada “no apoyará con el voto de confianza al Gabinete Arana” y remarcó que esa “es una posición colegiada”.

“Creo que es lo más saludable teniendo en cuenta que no vemos voluntad del premier por una serie de peticiones que son lo mejor para el país... son temas de seguridad ciudadana y no observamos la mínima intención del premier por ejemplo en la pretensión de expulsar a los extranjeros y mandarlos a El Salvador”, manifestó.

Desde la izquierda, el parlamentario Jaime Quito (Bancada Socialista) dijo que su agrupación votará en contra “por un millón de razones, entre ellas la incapacidad del gobierno”.

“Este es un Gabinete reencauchado, donde solo están los escuderos de Dina Boluarte”, cuestionó.

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) confirmó que su bancada marcará en rojo. “Hasta ahora no hemos visto un solo anuncio importante”, complementó.

Primero escucharán

Tres de las cuatro bancadas que dirigen la Mesa Directiva del Congreso aún no han definido una postura y sus representantes han referido que primero escucharán al primer ministro, Eduardo Arana, y luego decidirán si dan o no el voto de confianza. Se trata de Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País. A ellos se suma el Bloque Magisterial.

El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, sostuvo que el primer ministro debe hablarle al país “con seriedad” en tres temas: “seguridad ciudadana, recuperación económica y gestión eficiente del Estado”.

“Ya no hay margen para promesas generales ni anuncios sin sustento. Si el discurso cae en el populismo o en ofrecer lo que no se puede cumplir, Fuerza Popular se lo dirá con claridad. No estamos para aplaudir lo políticamente correcto, sino para exigir que se gobierne con responsabilidad”, manifestó en declaraciones a El Comercio.

(Foto: Archivo GEC)

Torres reiteró que el fujimorismo primero escuchará la exposición del jefe del Gabinete y sus planteamientos para los últimos meses de este quinquenio para luego tomar una decisión.

En declaraciones a Canal N, el portavoz del perulibrismo, Flavio Cruz, dijo que a pesar de que su agrupación tiene crítica al Gabinete Ministerial “por ser reciclado”, serán “respetuosos” y escucharán a Arana y a partir de ello “podemos tomar una decisión informada”.

La congresista Diana Gonzáles (Avanza País) recordó que su bancada siempre ha escuchado primero la presentación del jefe del Gabinete y luego deciden. “Esta no será la excepción”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Gonzáles consideró que Arana tiene que priorizar en su discurso medidas concretas sobre la seguridad ciudadana. “Sin seguridad no podemos hablar de una reactivación económica real, muchos de los pequeños negocios tienen miedo de seguir invirtiendo por las extorsiones y sicariato”, dijo.

Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, también sostuvo que el gobierno debe exponer cuál es su propuesta para dejar sin efecto el Reinfo, como máximo a fin de año.

“Esta es una situación peligrosa y latente, porque a fines de año, los mineros pueden regresar al Congreso a pedir una prórroga más, en medio de la campaña si es que no se aprueba la nueva Ley MAPE”, mencionó.

Además, dijo que espera que el Ejecutivo cumpla con los compromisos asumidos con Arequipa, su región, como la remodelación del estadio Melgar.