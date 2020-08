El jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano Bellido, solicitó ayer el voto de confianza del Congreso, luego de una presentación de tres horas y media. Su discurso se centró en la reactivación económica, la defensa de la minería formal, la pandemia del COVID-19 y un llamado al Parlamento para definir “reglas electorales claras”.

Cateriano, en la primera parte de su exposición, afirmó que, al 29 de julio, el Ejecutivo tiene un registro global de 46.274 fallecidos en el contexto de la pandemia. De estos, añadió, 27.253 están “en revisión”, a fin de determinar la causa del deceso. A la par ofreció detalles sobre los proyectos de inversión, la entrega del nuevo bono y el programa Aprendo en Casa.

También dio su respaldo a la reforma universitaria que, de acuerdo con sus palabras, se encuentra en el tramo final. “Se han cerrado y sancionado 13 falsas universidades, 73 programas y 52 establecimientos no autorizados”, refirió ante el hemiciclo, que el último viernes aprobó interpelar al titular de Educación, Martín Benavides.

El primer ministro informó que la pobreza, según proyecciones preliminares, podría subir entre 8 y 10 puntos por la pandemia.

La oposición al voto preferencial

El presidente del Consejo de Ministros, en el tramo final de su presentación, dijo que el Gobierno tiene el objetivo de que el proceso electoral sea “impecable”, a pesar de las “condiciones complejas”. “La campaña electoral será atípica, dada la coyuntura, y nos corresponderá apoyar a los partidos y candidatos participantes a difundir sus propuestas con equidad y transparencia”, subrayó.

Cateriano recordó que el Ejecutivo ha saludado tres normas aprobadas por el actual Congreso: la paridad y alternancia en las listas electorales, la creación de un distrito electoral para los peruanos en el exterior y la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a través de un concurso público. Sin embargo, expresó su oposición a que se mantenga el voto preferencial para el 2021. “Alienta los intereses individuales de los candidatos y debilita a los partidos políticos”, señaló.

Además, indicó que están a favor de que “sean los militantes, y no las cúpulas, los que tengan el poder para decidir quiénes serán sus candidatos”. Este tema aún está pendiente de debate en el Parlamento.

El primer ministro consideró que “resulta central” que se tengan “reglas claras” y “candidatos definidos antes del proceso”. “Por ello, promoveremos una nueva iniciativa para garantizar que se defina con la debida antelación la lista de candidatos y no tengamos dudas sobre quiénes pueden participar en el proceso electoral”, subrayó.

Además, aseguró que “los sentenciados en primera instancia no deben postular” y “que la inmunidad parlamentaria no debe ser sinónimo de impunidad”.

Tras la exposición de Cateriano, el presidente del Congreso, Manuel Merino, abrió el debate. Una de las primeras en tomar la palabra fue la portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, quien demandó al primer ministro ir a vivir un mes a Espinar (Cusco), donde, a pesar de la actividad minera, “solo tienen dos horas de agua al día”.

José Luna Morales (Podemos Perú) cuestionó que el jefe del Gabinete Ministerial haya asistido al pleno con dos ministros que serán interpelados, en referencia a Benavides y a la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Añadió que su bancada “no nota” cambios suficientes en el Gabinete “para darle la confianza”.

El parlamentario Edgar Alarcón adelantó que UPP no iba a dar el voto de confianza.

El vocero de Acción Popular, Otto Guibovich, opinó que si no se le pone freno a la pandemia, “no se le dobla el brazo”, los proyectos que el primer ministro anunció “no tendrán mayor perspectiva”.

Al cierre de esta edición, el Gabinete Ministerial no tenía seguro el voto de confianza. Las bancadas de APP, AP y Fuerza Popular no habían definido una postura. Y UPP, Fuerza Popular, Podemos Perú, Frente Amplio y Frepap votarían en contra o en abstención, mientras que a favor solo estaban el Partido Morado y Somos Perú.

El politólogo José Luis Incio dijo a El Comercio que no creía que el Congreso fuera a negar el voto de confianza a Cateriano. “Si bien hay incentivos para pechar, el Parlamento se da cuenta de que si no da la investidura, la opinión pública se puede volver contra ellos. Hay temas que no han sido acertados y otros que son preocupantes en el discurso, pero no da para no darle la confianza, sobre todo en un contexto de pandemia”, remarcó.

El analista político Pedro Tenorio consideró que la posición de Cateriano sobre la reforma política “va en la línea” de la campaña que hizo el Gobierno en años anteriores. También dijo a este Diario que si esta vez no hubo proyectos de ley de por medio es porque el Ejecutivo está “abrumado” por la pandemia y la crisis económica.