El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, expondrá sete lunes sobre la implementación del plan piloto para usar el voto digital en las elecciones generales del 2026.

La agenda oficial de la sesión que inicia a las 9 a.m. detalla que, entre los invitados para tratar sobre diversos temas, se espera la presencia de Corvetto.

El único tema sobre el que se espera que hable en su presentación del 15 de setiembre es: “Los avances y posibles implicancias en la implementación del Programa Piloto del Voto Digital en Procesos Electorales - Ley 32270, Ley que modifica la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de incorporar el voto digital”.

La Comisión de Ciencia es presidida por Ariana Orué Medina, legisladora de Podemos Perú.

En mayo de este año, la ONPE publicó los grupos prioritarios en los cuales se aplicará el voto digital en las elecciones del 2026, lo que incluye a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).

También se ha planteado la participación del personal de salud, bomberos, de Migraciones, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo, ciudadanos con discapacidad y votantes registrados en el Cercado de Lima.