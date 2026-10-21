Tras negar que exista un fraccionamiento, el senador Flavio Figallo anunció que el caso de los dos integrantes del Buen Gobierno en la cámara alta a favor de la delegación de facultades al Ejecutivo se verá en la interna de su partido político.

Como se recuerda, los senadores Juver Flores y Jorge Gavidia votaron a favor de otorgarle facultades al Gobierno, mientras que Figallo, Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

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En declaraciones a los periodistas, señaló que el texto aprobado en el Senado “marca un precedente”, pues, desde su punto de vista, se ha dado una situación en la cual hay una “contradicción” entre lo que dice el reglamento, la Constitución y lo que ha pasado.

“El tema de los votos es un tema que nosotros trataremos internamente en el partido y se lo daremos a conocer a ustedes. No hay un fraccionamiento, vamos a discutir esto al interior del partido”, expresó.

“No voy a especular sobre esa situación. No hubo un acuerdo para que cada uno votara como pensara”, agregó Figallo.

Por su parte, la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) señaló que los cinco integrantes de su bancada que votaron en abstención lo hacen para no “quebrar la legalidad”.

Mencionó que su bancada siempre apoyó los 20 puntos que se aprobaron en la Cámara de Diputados y que se mostró a favor de llegar a un consenso con Renovación Popular, Obras y Ahora Nación.

“Lo que ha presentado Flavio Figallo hoy es que se forme un diálogo entre los partidos políticos y los expertos constitucionalistas de cómo vamos a salvar el escollo del precedente negativo que hoy implica el quiebre de la legalidad”, subrayó.

“Es una modificación constitucional de facto lo que ha sucedido hoy día, eso tiene que arreglarse y por eso el senador Figallo ha planteado que tiene que formarse esta comisión y haber un diálogo entre el presidente de Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores y ver el camino hacia adelante”, añadió.