El senador Flavio Figallo, del Buen Gobierno, votó en abstención en la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
El senador Flavio Figallo, del Buen Gobierno, votó en abstención en la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Tras negar que exista un fraccionamiento, el senador Flavio Figallo anunció que el caso de los dos integrantes del Buen Gobierno en la cámara alta a favor de la delegación de facultades al Ejecutivo se verá en la interna de su partido político.

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