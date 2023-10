Waldemar Cerrón (Perú Libre), segundo vicepresidente del Congreso, evitó pronunciarse sobre su colega de la Mesa Directiva Rosselli Amuruz (Avanza País), cuestionada por haber participado en una fiesta que terminó en un asesinato en el distrito de Lince.

“Es un caso que tiene que investigarse para evitar todo tipo de especulación, de dimes y diretes. Será la Comisión de Ética la responsable de responder sobre este tema”, manifestó ante la prensa este miércoles.

Este último fin de semana, un hombre fue asesinado en los exteriores de la vivienda donde se realizaba la fiesta de cumpleaños del exparlamentario Paul García a la cual asistió Rosselli Amuruz, a pesar de que un día antes se realizó un homenaje en el Congreso por el fallecido Hernando Guerra García.

Cerrón precisó que la tercera vicepresidenta del Parlamento no le ha brindado explicaciones a los integrantes de la Mesa Directiva.

“Son temas que no son objeto de la Mesa Directiva. No está dentro de las funciones, para eso existen responsables en ese sentido”, se limitó a responder.

La reunión social a la que acudió Amuruz se celebró un día antes del homenaje que el Congreso realizó al fallecido primer vicepresidente de dicho poder del Estado, Hernando Guerra García.

El martes, Amuruz reapareció en el Parlamento y negó haber sido organizadora de la reunión social que terminó con la muerte de Christian Enrique Tirado.

“Yo acudí a una reunión por el cumpleaños de una persona obviamente muy cercana a mí. (¿Es su pareja?) Más allá de ser algo vinculado a mí o no, creo que lo más importante es que ha habido una afectación que ha llegado a la muerte de una persona, de un joven. Lo más importante no es si es que tengo un vínculo o no con esta persona”, replicó.

Rosselli Amuruz admitió que fue “una mala decisión” haber acudido a la reunión en medio del duelo por el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular). También dijo que no conoce a Pedro Valdivia Montoya -acusado de asesinar a Christian Enrique Tirado- mucho menos a su hermano.