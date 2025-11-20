Congresistas de bancadas como Renovación Popular y Avanza País presentaron una moción de censura contra Waldemar Cerrón (Perú Libre) como segundo vicepresidente del Poder Legislativo por haber permitido la presentación de Raúl Noblecilla como abogado de Betssy Chávez, a pesar de estar inhabilitado para ejercer su profesión.

El documento fue compartido por Norma Yarrow, de Renovación Popular, poco después del debate en la Comisión Permanente en el que Noblecilla participó lanzando ataques y críticas contra los congresista que respaldan la inhabilitación de Chávez, así como de Pedro Castillo y Willy Huerta por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

La moción tiene firmas de parlamentarios de Renovación Popular, así como de Juan Carlos Lizarzaburu (APP), Adriana Tudela (Avanza País) y Edward Málaga (No agrupado), entre otros.

Moción de censura contra Waldemar Cerrón.

“Hemos presentado junto con Renovación Popular la moción de censura contra Waldemar Cerrón. Que quede claro quiénes sí se hacen respetar. No solo con discursos, sino con hechos”, señaló Yarrow en su cuenta de X.

En la sesión de la Comisión Permanente de este jueves, Raúl Noblecilla ejerció su defensa de la exministra Betssy Chávez por la denuncia constitucional que plantea su inhabilitación, así como de Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta.

Su presentación fue accidentada, al estar plagada de ataques y críticas contra los legisladores que respaldan la inhabilitación por 10 años contra los tres procesados, algo que generó malestar en bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular.

“Yo le tengo aprecio personal, pero creo que vamos a correr en este momento una censura porque es inaceptable. La primera vez ocurrió en la subcomisión de acusaciones constitucionales y también reclamé a la congresista Lady Camones”, señaló Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular, al cuestionar a Waldemar Cerrón y su manera de dirigir la sesión.

En respuesta, el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva dijo que se permitió la participación de Raúl Noblecilla pese a los ataques contra el Congreso para que luego los legisladores puedan refutarlo durante el debate.

“No se ha dejado participar al señor. Se le ha interrumpido. Ahora que tenemos la oportunidad, colegas, de decir todo lo que pensamos y sentimos porque les estamos dando la palabra para desmentir, desvirtuar todo lo que ha mencionado este señor. Total, si no es cierto, no tiene por qué afectarnos”, expresó.