El congresista Waldemar Cerrón, de la bancada Perú Libre, dijo que él está a favor de que se vote a favor de otorgar la confianza al gabinete de Alberto Otárola cuando se presente ante el pleno.

En declaraciones a la prensa, el legislador dijo que su agrupación política todavía no se ha reunido para evaluar si es que votarán a favor o en contra del voto de investidura que el equipo ministerial deberá pedir durante sus primeros días de gestión.

“Si nosotros no somos parte o no estamos de acuerdo, que no estemos de acuerdo no significa que vamos a ser una oposición cerrada obstruccionista”, aseguró.

“La bancada tomará una posición. Quien les habla está apuntando a decir que sí, porque soy de las personas que espera ver cómo va el trabajo de los ministros. Sin haberlos visto trabajar, no podría decir que no”, agregó.

Waldemar Cerrón aseguró que, una vez que Perú Libre tome una decisión a favor o en contra, él asumirá la decisión de manera disciplinada como parte de la bancada y el partido político.

“Con el anterior gabinete sí no estaría de acuerdo por los muertos que hay”, precisó, en alusión a los fallecidos durante las protestas en los primeros días del gobierno de Dina Boluarte.

En otro momento, el legislador destacó la necesidad de que organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conozca el caso de Pedro Castillo. Esto, tras asegurar que hay población que tampoco tiene tiene toda la información sobre lo que ocurrió el 7 de diciembre.

“Mucha población no sabe que hubo un intento de golpe. No lo saben y ellos están pensando que hay un tema de que se quitó al gobierno de Castillo, por así decirlo, a través de un golpe de Estado que hubiesen dado otros”, evaluó.