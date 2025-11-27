La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final sobre el golpe de Estado en el extremo que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública a Willy Huerta, exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, decisión con la cual el caso queda listo para ser evaluado en el pleno.

La inhabilitación fue aprobada con 14 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, y al tratarse de la última conclusión incluida en el informe final de las denuncias acumuladas 547 y 575, el próximo paso será que sea agendada, debatida y votada en el pleno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Cabe recordar que, previamente, la Comisión Permanente ya había aprobado las conclusiones en los extremos de aprobar las inhabilitaciones contra Pedro Castillo y Betssy Chávez, también por diez años.

“Al haber sido aprobada la acusación constitucional y el informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575 acumulada en el extremo referido al exministro Willy Huerta Olivas, queda expedita para que el Consejo Directivo fije fecha y hora para el debate y votación ante el pleno del Congreso”, detalló Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).