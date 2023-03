El exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, Willy Huerta, dijo que según él tanto Betssy Chávez como Aníbal Torres debieron haber sabido del contenido del mensaje a la Nación en el que se perpetró el golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

“Yo no creo que la señorita Betssy Chávez y Aníbal Torres no hayan sabido el mensaje que iba a dar el señor Castillo. Yo no creo. Lo digo porque ella es la expremier y el señor Aníbal Torres ha sido premier y asesor en ese momento”, aseguró.

Huerta, al ejercer su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente este martes 14 de marzo, dijo que no tenía motivos para defender a los exministros de Pedro Castillo.

Declaraciones de Willy Huerta contra Betssy Chávez y Aníbal Torres

“No tengo por qué estar defendiendo cuando no se merecen mi lealtad y mi respeto porque ellos sabían, considero yo, porque el expremier tenía que saber qué mensaje iba a dar el expresidente Castillo”, reiteró.

El informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea aprobar que Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, tal y como denunció la Fiscalía de la Nación, sean procesados por los presuntos delitos de rebelión o alternativamente de conspiración.

Para Huerta, esto es un acto injusto porque dijo que las pruebas que ha presentado ante el Ministerio Público y el Congreso demuestran que él solo fue un testigo “simplemente presencial” de los hechos porque fue convocado por Pedro Castillo a las 10:30 a.m. a Palacio de Gobierno.

“Yo nunca supe, yo fui a despachar, informar sobre seguridad ciudadana porque ese día había manifestaciones por la moción de vacancia a las 3 p.m.”, aseguró el exministro.

Durante sus diferentes manifestaciones ante la fiscalía y la subcomisión, tanto Betssy Chávez como Aníbal Torres han negado haber tenido un conocimiento previo del contenido del mensaje a la Nación en el que Pedro Castillo anunció su golpe de Estado.