El congresista Wilson Soto (Acción Popular) dijo que espera escuchar al ministro del Interior, Carlos Malaver, en la interpelación de este miércoles, pero comentó que desde que se censuró a Juan José Santiváñez en ese sector hace meses “no ha cambiado nada”.

“El ministro tendrá que concurrir al Parlamento para explicar qué está haciendo frente a la delincuencia. Sabemos que se ha censurado al exministro Santiváñez y no ha cambiado nada”, comentó este martes en Canal N.

La semana pasada, el pleno aprobó la moción multipartidaria para interpelar a Malaver por falta de resultados en el sector en temas de seguridad ciudadana. Acción Popular, junto a otras bancadas como Podemos Perú y Perú Libre, votó en su mayoría en abstención.

“Creo que no está cambiando nada. No sé si la Policía Nacional, qué va a hacer frente a esta ola de delincuencia. No pude ser normal que estén detonando explosivos frente a tu casa”, dijo al recordar el ataque en Trujillo, así como recientes asesinatos en Lima.

Soto evitó comentar qué acciones podrían tomarse tras la interpelación, y solo señaló que esperará las respuesta del ministro ante el Parlamento.

“Hay que escuchar porque sin haber escuchado no puedo opinar”, reiteró para luego cuestionar las declaraciones de Malaver, quien dijo que “extrañamos a nuestros delincuentes” en alusión a la gran cantidad de criminales extranjeros. “De ninguna forma, creo que está fuera d contexto, no puede ser algo normal, eso no podemos permitir”, dijo el legislador.