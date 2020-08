08 de julio

Comisión de Economía

Eel retiro del 100% de los fondos para los aportantes inactivos en los últimos 12 meses.xaportantes mayores de 55 años puedan solicitar el retiro del 100% de sus fondos acumulados, siempre que no cuenten con 20 años de aportación.

“Si bien es cierto, al realizar la devolución de los aportes obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones, generará ciertos desembolsos, debemos precisar que el dinero corresponde a los portantes que no tienen derecho a una pensión de jubilación, dinero que no forma parte del Estado, si no a los bolsillos de los portantes...”