El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), anunció que se evaluará abrir procedimiento administrativo disciplinario a Yessenia Lozano, militante de su partido y jefa del Centro de Modalidades Formativas de ese poder del Estado.

En declaraciones a los periodistas, indicó que la indagación está a cargo de la Comisión de Procesos Administrativos y que la norma establece que tiene un plazo máximo de 30 días para emitir un pronunciamiento.

“El oficial mayor ha pedido a la Comisión de Procesos Administrativos que evalúe la pertinencia de abrir investigación, un procedimiento administrativo disciplinario si es que habría la comisión de un acto irregular. Eso ya está en la comisión y seguirá su camino correspondiente”, expresó.

No obstante, Salhuana Cavides remarcó que mientras no haya una “razón objetiva”, Lozano Millones permanecerá en su cargo hasta que la Oficialía Mayor emita un informe al respecto.

“Mientras no haya una razón objetiva, concreta, no se hayan pronunciado las autoridades del Congreso ella va a continuar en el cargo, no hay un motivo razonable en este momento para que ella sea retirada del mismo”, subrayó.

El titular del Parlamento también negó que exista algún privilegio a favor de Yessenia Lozano o a cualquier otro trabajador, precisando que todos están bajo el régimen laboral del Congreso de la República.

“El tema de la remuneración, corresponde al cargo que ocupa. De manera efectiva no recibe el monto que se está hablando, ella recibe un promedio de S/ 11 mil a S/11.500 por el tema de la detracción de impuestos”, acotó.

Finalmente, Eduardo Salhuana justificó el viaje de Lozano Millones a China en enero pasado porque parte de la agenda en el evento abordó cooperación en becas, capacitación en inteligencia artificial y universidades.

“Viajó porque ella está justamente a cargo de la oficina de Modalidades Formativas y parte de la agenda con la China era el tema de cooperación en temas de becas, capacitación en torno a inteligencia artificial y universidades. Por eso el motivo de su viaje y su presencia de cuatro a cinco días en China. Además, no generó ningún gasto al Congreso de la República”, sentenció.

Eduardo Salhuana explica viaje de Lozano a China.