“Varios me han estado pidiendo que los apoye, insistentemente”. Así respondió el excandidato presidencial Yonhy Lescano cuando le consultamos sobre su eventual ingreso como asesor parlamentario en el período 2021-2016. Quien lo ha solicitado es Carlos Zeballos, vocero de la bancada de Acción Popular.

Fuentes de la bancada acciopopulista indicaron que Zeballos inició el trámite para la contratación de Lescano en su despacho parlamentario. Este Diario intentó comunicarse con el legislador de Puno, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Zeballos y Lescano provienen de la misma región: Puno.

Quien sí contestó fue el propio Lescano. “Posiblemente, estamos viendo. Todavía no me han comunicado oficialmente. Ellos quieren que los apoye. Varios me han estado pidiendo que los apoye, insistentemente. Si me piden, con todo gusto” , refirió.

Año Congresistas que contrataron a Yonhy Lesmo asesor Región 2020 Freddy Llaulli Junín 2021 Carlos Zeballos Puno

No es la primera vez que Lescano entraría a trabajar como asesor parlamentario. En el período 2020-2021 ingresó como asesor del legislador acciopopulista Freddy Llaulli (Junín).

La historia ahora se repite de la misma forma, pues en abril del 2020 le consultamos sobre su eventual ingreso como asesor, y mencionó que lo habían invitado y se estaba definiendo. Unos días después, se formalizó su contratación.

Lescano fue congresista por 18 años, en los cuales presentó más de 600 proyectos de ley, y el mayor énfasis de su carrera parlamentaria, ratificado ahora en su plan de gobierno, estuvo en el sistema de pensiones.

Tras la disolución del Congreso en el 2019, Lescano ingresó al despacho del legislador Llaulli para luego ser candidato presidencial.

Ganó las elecciones internas de la lampa y logró liderar las encuestas, pero finalmente quedó en quinto lugar de las preferencias electorales.

