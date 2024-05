Congresistas de diversas bancadas expresaron su disconformidad con la decisión del Poder Judicial de reponer como fiscal suprema titular a Zoraida Ávalos, pese a la inhabilitación de cinco años que pesaba sobre ella y que fue aprobada por el Parlamento a mediados del 2023.

En primer lugar, José Cueto (Renovación Popular) consideró que la Tercera Sala Constitucional de Lima interfiere en las decisiones del Congreso pese a una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia.

MIRA AQUÍ: Poder Judicial ordena reincorporar a Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular del Ministerio Público

“Nuevamente una interferencia de poderes. A pesar de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional claramente que dice que cualquier entidad del Poder Judicial no puede interferir en las decisiones que son exclusivas y excluyentes del Congreso, y allí yo creo que está la mano de la JNJ”, expresó.

“¿Qué hará el Congreso? Yo imagino que habrá algún tipo de acción en contra de esa decisión. No soy abogado para definir si eso se tiene que desarrollar en forma inmediata o si se tiene que presentar una cautelar o algo así para que esa decisión quede en suspenso hasta que finalmente se defina”, agregó.

Patricia Juárez (Fuerza Popular) aseguró que el caso de Zoraida Ávalos tuvo las garantías del debido proceso y criticó que el Poder Judicial se inmiscuya en las atribuciones del Parlamento.

“Lo que estamos viendo es una interferencia clara del Poder Judicial porque el caso de Zoraida Ávalos ha sido materia de un procedimiento constitucional seguido regularmente, con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa que se le dio. participó su abogado y producto de eso hubo votación en el Congreso”, dijo.

“El procedimiento ha sido regular y vemos que nuevamente el Poder Judicial se inmiscuye en decisiones que son absolutamente atribuciones del Congreso de la República”, añadió.

De otro lado, Lady Camones (Alianza para el Progreso) indicó que en el Congreso deben ser “muy respetuosos” con un poder del Estado y que corresponde acatar su fallo. También enfatizó que la decisión de acudir al TC dependerá de la Mesa Directiva.

“Si se ha determinado esta decisión lo único que corresponde es acatarla. Ya se verá si de repente el Congreso, a través de la presidencia, toma alguna medida. Aquí hay un respeto irrestricto a las decisiones que se toman a nivel del Poder Judicial”, anotó.

“Son decisiones que hay que respetar, de repente uede no gustarnos porque son funciones del pleno, no se puede también restringir los derechos, las facultades, las prerrogativas que como congresistas y como pleno se toman”, agregó.

Por su parte, Luis Aragón (Acción Popular) pidió respetar el fallo judicial porque vivimos en un estado de derecho y siempre se debe velar por la autonomía de poderes. También enfatizó que será el TC el que resolverá en última instancia este tema.

“Al margen de que estemos de acuerdo o no respecto a esta resolución del Poder Judicial, y al margen de la votación que cada parlamentario haya podido tener en el pleno del Congreso de la República por su inhabilitación o no cuando el tema se tocó, es una resolución que debemos respetarla”, manifestó.

“Estamos viviendo en un estado de derecho y obviamente es una resolución del Poder Judicial, hay que velar siempre por el respeto a la autonomía de poderes. Creo que no es una resolución de lo más regular, pero de todas maneras este tema se verá en última instancia en el Tribunal Constitucional”, añadió.

En tanto, Edward Málaga (No Agrupados) señaló que la decisión judicial los tomó por sorpresa, pero pidió entender que la inhabilitación aprobada por el Congreso fue “política”, en medio del contexto que se vivía en el gobierno de Pedro Castillo.

“Bajo el desastre que vivíamos con el señor Castillo, creo que todas las autoridades estábamos obligadas a hacer lo que correspondía. En el caso de ella, tomó una decisión que está dentro de sus atribuciones de no investigar y quienes votamos a favor de esa medida consideramos que debió investigarlo por las consecuencias que tuvo ese gobierno para el país. Hay que respetarlo (el fallo)”, acotó.

“Hay que dejarse de falsos orgullos. Obviamente este Congreso ha tenido muchas instancias donde ha llegado al límite de sus atribuciones con decisiones muy controvertidas que generan rechazos o que le den vuelta a la página. No era una sorpresa que esto hubiera pasado, igual que la Junta Nacional de Justicia”, agregó.

MIRA AQUÍ: Zoraida Ávalos niega versión de Jaime Villanueva sobre supuesto favorecimiento a Martín Vizcarra

A su vez, Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) indicó que la decisión del Poder Judicial “es coherente” y muestra que que no existían elementos objetivos para justificar la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Lo ha dicho ya la sentencia del Poder Judicial, así que respetuosos de la autonomía del sistema de justicia, la señora debería ser repuesta, no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho una sentencia del Poder Judicial”, aseveró.

“Allí los congresistas que han venido insistiendo para sacar a toda costa a la señora Ávalos tienen que responder. Lo que yo esperaría es que el Congreso respete las decisiones. Ojalá que esta decisión autónoma que ha dado el Poder Judicial no provoque otra demanda y otras acciones que vienen a veces del Congreso”, añadió.

Mientras tanto, su colega de bancada Edgar Reymundo tuvo la misma opinión y reiteró que la decisión aprobada por el Congreso el año pasado fue “injusta”.

“La decisión del Congreso debe quedar como debe quedar. En consecuencia, ese sector del Congreso que dirige la Mesa Directiva presentará algún tipo de demanda competencial, pero eso seguirá su trámite, en tanto la señora queda reincorporada”, anotó.

Finalmente, Diego Bazán (Avanza País) se mostró en contra de la decisión judicial a favor de Zoraida Ávalos e insistió que el Congreso es autónomo y tiene las facultades para haber aprobado su inhabilitación.

“Yo lamento otra injerencia más del Poder Judicial en las decisiones que solo le corresponden al Congreso de la República. Yo espero que lo antes posible la presidencia de este Congreso presente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Estoy seguro que una vez más el Tribunal Constitucional le va a dar por supuesto la razón a la decisión que tomó de manera justa el Congreso de la República”, sentenció.

Saluda decisión judicial

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos se mostró satisfecha con la resolución judicial e insistió que el Congreso nunca respetó sus derechos fundamentales al inhabilitarla para ejercer cargos públicos por cinco años.

“Alegría y satisfacción luego de estar once meses inhabilitada injustamente. Felicitar al Poder Judicial porque ha dado muestras de que todavía hay espacios de autonomía e independencia, porque si bien es cierto que nadie niega que el Congreso pueda hacer control político, siempre tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales de las personas”, dijo a RPP.

“Demuestra claramente que fue una decisión arbitraria, que no se respetaron mis derechos fundamentales porque fui inhabilitada políticamente por un artículo en abstracto, no había tipificación. Nadie puede ser condenado por un hecho que al cometerse no estaba tipificado y el artículo por el cual me sancionaron era uno en abstracto, que decía que era deber del Ministerio Público investigar, pero nada más”, agregó.

La exfiscal de la Nación no descartó emprender algún tipo de proceso legal contra aquellos congresistas que estuvieron detrás de su inhabilitación el año pasado. “Eso es algo que estoy evaluando, pero no quiero adelantar juicio”, puntualizó.