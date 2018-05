¿Cuánto conoce la población a los políticos? 

La última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos midió el nivel de conocimiento que tiene la población sobre algunos líderes políticos. El estudio revela que algunos de ellos, como los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala, son muy conocidos.

Distinta es la situación de otros, incluso posibles candidatos presidenciales, de los que una amplia mayoría dice no tener idea de quiénes son.

Así, por ejemplo, el 73% dice no conocer al congresista Marco Arana y el 57% ignora quién es el ex gobernador de Cajamarca Gregorio Santos.

El ex candidato presidencial de Acción Popular Alfredo Barnechea también está en una situación parecida: el 51% no lo identifica.

Luis Benavente, analista y director de Vox Pópuli, indica que hacerse conocido en un universo de 23 millones de personas es muy difícil y, mucho más, en una población en la que hay mucha desinformación y escaso interés por la política. “Por eso los más conocidos son los que han sido presidentes o fueron candidatos que pasaron por varias campañas y han tenido más exposición pública”, precisa.

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, coincide en que hay un amplio sector de la población que no tiene interés por la política o los políticos. Además considera que en el caso de personajes públicos como Barnechea o Julio Guzmán, que fueron candidatos en el 2016, “al tener actividad ocasional y poca presencia en los medios de comunicación, la gente se va olvidando de ellos. Solo los más informados los recuerdan algo y otros no los ubican”, expresa.

En opinión de Mabel Huertas, coordinadora del Grupo de Análisis Político 50+1, hay un elenco estable de políticos que se mantiene en la memoria de la gente porque tiene acceso a los medios masivos de comunicación, “ya sea porque están en medio de escándalos o porque tienen una voz fuerte”.

Agrega que en el caso de Arana, este no trasciende porque es “una persona gris, no tiene una personalidad imponente que pueda ser atractiva para la televisión”.

—Alternativas—

Al ser consultado sobre cómo podrían revertir los políticos y posibles candidatos a las elecciones del 2021 su actual estatus, Torres señala que las campañas electorales son precisamente para que los candidatos se hagan más conocidos.

Sin embargo, precisó que en épocas no electorales “lo que corresponde es pronunciarse sobre temas importantes, dar ideas y propuestas para aparecer en los medios y estar vigentes, claro que sin abusar porque entonces los políticos podrían saturar y desgastarse”.

Benavente considera que para no seguir siendo desconocidos ante la población, los políticos tienen que viajar, tener contacto con la gente, contar con comités partidarios en todo el país para que difundan su imagen y mensaje. También dijo que deben generar noticia para salir en los medios y estar presentes en las redes sociales.

Huertas también cree que las redes sociales son importantes, pero que no bastan. “Julio Guzmán se mueve mucho en redes, es un candidato del Facebook, pero no impacta en los medios de comunicación y la gente no lo conoce mucho”, opinó.

Finalmente, el hecho de que un político sea muy conocido no garantiza necesariamente que la población tenga preferencia por él. “El conocimiento es una cosa y otra es la valoración. Es necesario hacerte conocido, pero requieres tener una valoración positiva para que te vean como una opción”, explica Benavente.

Antonio Tarrazona

MÁS EN POLÍTICA...