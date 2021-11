Conforme a los criterios de Saber más

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazaron las expresiones que tuvo el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, quien, a su llegada a Palacio de Gobierno, afirmó que solamente declarará a los medios de comunicación que “no le hagan problemas”.

González había sido consultado por los periodistas sobre cuándo daría detales sobre el cierre de operaciones de cuatro mineras en Ayacucho.

“Recién voy a tener una reunión [con la premier] sobre otro tema [diferente al cierre de operaciones]. Ahora no puedo hablar sobre eso, luego a la salida voy a declarar. [¿Va a conversar con los medios?] Depende de qué medio. [¿A qué medios?] A los que no me hagan problemas [¿Cuáles son?] Estoy buscándolos”, manifestó.

El director ejecutivo del CPP, Rodrigo Salazar, dijo que la posición de González constituye “una suerte de sectarismo informativo”. “Es decir, que las autoridades del gobierno solo hablan con quienes son sus amigos y no con los periodistas que le hacen las cosas difíciles”, añadió en comunicación con El Comercio.

Salazar también indicó que, si a un funcionario público le incomoda la línea editorial de un medio, tiene que “soportarla”, porque por encima está el derecho de los ciudadanos de recibir información.

“El no declarar para determinar medio, no es una revancha, sino un atentado contra los ciudadanos, que merecen saber qué es lo que pasa, sobre todo en el tema de las mineras. El problema que lo diga solo en los medios que le conviene es que no habrá repreguntas. Es un sectarismo que genera oscurantismo y polarización”, sostuvo.

El IPYS, a través de un pronunciamiento, protestó por las “desafortunadas declaraciones” del ministro de Energía y Minas, y le recordó que “su deber”, como integrante del Gabinete, “es informar y responder a todos los medios sobre temas que resulten de interés público”.

Horas después, el ministerio de Energía y Minas publicó el siguiente tuit, en el que “ratifica” su “respeto a la libertad de prensa”.

