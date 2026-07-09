El informe del Consejo de la Prensa Peruana incluye la resolución del Tribunal Constitucional sobre El Comercio. “Al ordenar eliminar tres contenidos de su archivo web, el TC asume el rol de editor del pasado”, indica. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
El informe del Consejo de la Prensa Peruana incluye la resolución del Tribunal Constitucional sobre El Comercio. “Al ordenar eliminar tres contenidos de su archivo web, el TC asume el rol de editor del pasado”, indica. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
/ GESTION > Manuel Melgar Rodriguez
Por Redacción EC

El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual de libertad de expresión sobre los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación durante junio de 2026, entre ellos la resolución del Tribunal Constitucional (TC) contra El Comercio.

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