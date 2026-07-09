El Consejo de la Prensa Peruana presentó su informe mensual de libertad de expresión sobre los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación durante junio de 2026, entre ellos la resolución del Tribunal Constitucional (TC) contra El Comercio.

En el informe de junio, figuran también casos de hostigamiento contra el periodista Gustavo Gorriti, la detención del Ceymor Rengifo y el ataque contra la vivienda de Julio Aquise.

Lee aquí el informe completo de junio del Consejo de la Prensa Peruana.

Sobre la resolución que ordena al diario El Comercio eliminar tres archivos relacionados a la red de corrupción de Rodolfo Orellana, puntualiza que el TC “se convierte en un árbitro de la evolución del interés público a lo largo del tiempo”.

“Al ordenar a El Comercio eliminar tres contenidos de su archivo web, el TC asume el rol de editor del pasado”, remarca.

Indica que la reapertura de la discusión del derecho al olvido, a raíz de la exigencia del TC a El Comercio de eliminar tres artículos en los que una persona vinculada a la red criminal de Rodolfo Orellana “puede traer cola”.

“Esta figura es un preocupante precedente y seguramente vendrán otras similares”, advierte.

Al respecto señala que el Consejo de la Prensa Peruana ha recibido múltiples alertas de periodistas y medios de comunicación, especialmente de regiones, “que son presionados para eliminar artículos e investigaciones de sus páginas web”.

“En muchos casos, como El Comercio en esta oportunidad, los medios se limitan a hacer un reporte fiel de declaraciones de testigos o documentos de entidades públicas”, subraya.