El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión de este jueves 19 de noviembre, cuatro nuevos decretos legislativos para la lucha contra la criminalidad organizada, uno de ellos referidos a la creación del Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, detalló que la lista será propuesta por la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), mientras que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) será el que la debatirá y aprobará.

“Hemos empezado por aprobar el Registro de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas y esto involucra la posibilidad de que con los aparatos de inteligencia del Estado puedan llevar las evidencias a la Secretaría del Cosedena, que es la entidad más alta en materia de seguridad por parte del Estado”, expresó.

“Sedena propone la inscripción de estas organizaciones en este registro, Cosedena debate y aprueba. Esto involucra varias consecuencias jurídicas, como por ejemplo: no basta con matar a una persona como sicario, no basta con extorsionarla, con arroja la bomba para ser considerado miembro de la banda criminal de extorsión, también el que financia, alquila los armamentos, el que prepara la bomba, el que lava el dinero, el que presta sus cuentas bancarias. Todos ellos, inteligencia mediante, van a incorporarse en esa organización criminal en el registro que va a manejar Cosedena”, agregó.

Álvarez informó que se han identificado de dos grandes terrenos en Huacho para la construcción de uno o dos megapenales lo más antes posible, uno de los cuales se hará con apoyo de Estados Unidos.

“En Huacho X se va a referir un megapenal de máxima seguridad, absolutamente nuevo, creado desde el inicio con tecnología de este siglo, con apoyo ya ofrecido y aceptado de Estados Unidos. Esto va a liderar la vanguardia del tratamiento, a nivel latinoamericano, de internos de alta peligrosidad”, subrayó.

“Paralelamente en un terreno aledaño se va a construir lo que denominamos Huacho XIV, que es lo contrario, un megapenal para primarios. Hemos reservado el terreno más grande para primarios porque allí vamos a llevar cárceles productivas a ese programa, que ya fue ideado por otros gobiernos y que lo hemos rescatado, pero con un salto de calidad. Ya no cerámica, textiles, manuales, sino que queremos llevar maquinaria, aquellos instrumentos con la empresa privada que nos permitan realmente brindar a los internos no peligrosos un nuevo proyecto de vida. Queremos llevar al mercado productos de carpintería, de mecánica de diversas salidas para actividades económicas, del mismo modo que hemos visto en la experiencia de otros países. Queremos emular eso”, añadió.

El segundo decreto legislativo aprobado se refiere al otorgamiento de la atribución de construcción de penales al sector Defensa, que coordinará mediante un decreto de urgencia, en los próximos días, cómo es que va a operativizar esta posibilidad.

“Hay varios mecanismos. Hay varias instituciones, desde el SIMA (Servicios Industriales de la Marina), incluso la Unidad de Compras del Ejército, de las Fuerzas Armadas los que pueden proveer y que ya tienen esta cobertura para hacer penales rápidamente”, enfatizó.

Fortalecimiento del INPE

Finalmente, el ministro de Justicia señaló que los últimos dos decretos legislativos aprobados se refieren al fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También confirmó que la creación del Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) quedó sin efecto.

Explicó que el Sunir tenía como misión unir INPE con el órgano que administra los centros juveniles, pero al analizar el tema se ha considerado que por su naturaleza diferente, no sería “eficiente” formar esta superintendencia.

“Además, habiendo siendo creado por el penúltimo gobierno, el último -antes de este elegido por el pueblo- dejó pasar el plazo establecido, de forma tal que Sunir quedó en el aire. Ahora estamos poniendo las cosas en orden, estamos fortaleciendo el INPE dándole una connotación diferente”, acotó.

“El INPE no tiene por misión principal simplemente administrar internos, tiene como misión garantizar la rehabilitación sobre todo de los internos primarios. Pero también, en esta ola criminal, en este momento de exaltación de la extorsión, tiene como misión el mapear, el reunir la información adecuada que ya existe al interior, que es donde se maneja la acción criminal, mediante inteligencia”, sentenció.