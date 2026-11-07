El Consejo de Ministros aprobó este sábado tres decretos legislativos relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, la legítima defensa y los delitos informáticos, confirmaron fuentes de El Comercio.

La sesión fue programada para las 3:00 p. m. Durante la reunión se evaluaron cuatro puntos del orden del día, tres de ellos referidos a decretos legislativos para combatir la inseguridad ciudadana, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo.

El primero en ser aprobado fue el decreto legislativo que busca fortalecer la aplicación de la legítima defensa. La norma modifica el numeral 3 del artículo 20 del Decreto Legislativo N.° 635, que corresponde al Código Penal.

El segundo decreto en tener luz verde fue el que modifica el Código Penal para regular el uso de datos derivados de las telecomunicaciones en la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación.

Según la propuesta, esta medida contribuirá a combatir la delincuencia y el crimen organizado, así como a fortalecer la persecución de delitos violentos e informáticos.

El último decreto aprobado busca regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente.

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El jueves pasado, este Diario adelantó que tres decretos legislativos serían sometidos a debate en el Consejo de Ministros. En esa publicación, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, señaló que las primeras normas que aprobaría el Ejecutivo estarían orientadas a reforzar la seguridad en las cárceles donde operan redes criminales vinculadas a la extorsión, el secuestro y otros delitos.

“Es básicamente [un paquete] penitenciario y la relación de los servicios de inteligencia con el control penitenciario, que es lo más urgente en este momento”, remarcó.

Fuentes cercanas al Gabinete Ministerial indicaron que el Gobierno “no cree en penales todistas” y que tiene como objetivo habilitar establecimientos penitenciarios exclusivos para reos primarios, donde se puedan implementar talleres productivos.

En tanto, los delincuentes más avezados serían trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad, como ocurrió a inicios de esta semana con internos del penal El Milagro (Trujillo), quienes fueron enviados a Challapalca (Puno).