Resumen

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Por Erik Rivera

El Consejo de Ministros aprobó este sábado tres decretos legislativos relacionados con la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, la legítima defensa y los delitos informáticos, confirmaron fuentes de El Comercio.

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