Consejo Directivo archivó pedido de Fuerza Popular para anular nuevas bancadas

El Consejo Directivo del Congreso archivó el pedido que presentó Fuerza Popular, a través de su vocero Carlos Tubino, para que se deje sin efecto la disposición que permitió la creación de nuevas bancadas.

Luego de que se retiraran del debate los miembros de Fuerza Popular y se recuperara el quórum necesario para que el Consejo Directivo tome decisiones, se dio cuenta de la solicitud que presentó Carlos Tubino para declarar la nulidad de la resolución con la cual Daniel Salaverry, como presidente del Congreso, autorizó a la Oficialía Mayor que registre nuevas bancadas.

"Habiendo sesionado la Junta de Portavoces y aprobado válidamente un acuerdo con asistencia de los voceros de los diez grupos parlamentarios constituidos, y habiendo dado cuenta de dicho acuerdo en el pleno, carece de objeto tratar (este pedido). En consecuencia, la solicitud pasa al archivo", señaló Daniel Salaverry.

El Consejo Directivo también debatió y votó la opinión consultiva que se había solicitado a la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) con relación al fallo del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de que los parlamentarios que renunciaron a sus bancadas de origen puedan crear o sumarse a otras bancadas.

En la discusión, Patricia Donayre, vocera de Unidos por la República, consideró que se debía archivar la opinión de la comisión.

"No considero pertinente atender un informe que no va a modificar en nada la situación existente y que no es la vía legal para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que habla claro y que es regular", comentó.

Maritza García, de Cambio 21, cuestionó la opinión consultiva de la comisión presidida por Rosa Bartra y la calificó como un intento de parte de Fuerza Popular de querer interpretar un fallo por encima del máximo tribunal para interpretar la Constitución.

"El artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que ninguna autoridad puede restringir los efectos de una sentencia. ¿Qué hace la opinión consultiva, la señora Rosa Bartra de la Comisión de Constitución, opinando? ¿Acaso es la máxima interprete de la Constitución o sabe más que los magistrados del TC?", manifestó.

Tras el debate, Daniel Salaverry pasó al voto. A favor de archivar la opinión consultiva se pronunciaron 13 voceros de ocho bancadas. Hubo dos votos en contra de parte de Mauricio Mulder (Apra) y Segundo Tapia, así como dos abstenciones de Yeni Vilcatoma y Leyla Chihuán.