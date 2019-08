Consejo de Ministros sí aprobó adelanto de elecciones antes de 28 de julio, según acta

El Consejo de Ministros sí aprobó el mensaje a la nación que ofreció el pasado domingo el presidente Martín Vizcarra ante el pleno del Congreso, según el acta de su sesión del último 24 de julio. El documento, al que accedió El Comercio, incluye el debate y el respaldo a la propuesta de adelanto de elecciones generales.

El Gabinete Ministerial, de acuerdo con el acta, abordó como orden del día el mensaje a la nación de Vizcarra. Dentro de este destacaron los puntos de crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población, descentralización, lucha contra la corrupción y reformas imprescindibles.

En este último punto figura dos subtemas: la reforma judicial y la reforma política.

Es la reforma política donde está incluida “la propuesta de salida a la crisis institucional: adelanto de elecciones generales a julio de 2020 y consulta ciudadana vía referéndum”.

El documento también establece que tras la lectura del mensaje, los ministros plantearon aportes y aprobaron “por unanimidad” el mensaje a la nación”.

(Foto: El Comercio) GEC

El acta lleva las firmas del presidente Vizcarra, del primer ministro, Salvador del Solar; y del resto de integrantes del Gabinete.

(Foto: GEC) GEC

El congresista Jorge del Castillo (Partido Aprista) lamentó que el Ejecutivo no haya tenido la cortesía de enviarle la copia del acta, a pesar de que había presentado una solicitud oficial el miércoles.

“Se ha hecho público, pero como veo no han tenido la cortesía de enviármelo a mí que lo he pedido”, manifestó a El Comercio.

Al ser consultado sobre si pedirá el audio de la sesión, Del Castillo indicó que primero leerá el documento.

“Lo que quiero es ver el acta, mirando el acta uno saca conclusiones. Entonces, mientras no lea específicamente, no puedo emitir una opinión”, acotó.



Lee aquí el acta completa de la sesión del Consejo de Ministros del 24 de julio de 2019.