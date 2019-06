Los consensos y los contrapuntos sobre la reforma política

Los seis proyectos de la reforma política por los que el Ejecutivo planteó una cuestión de confianza al Congreso, la cual fue aprobada, están pendientes de ser evaluados y votados en el pleno del Parlamento. Pero el debate continúa en la Comisión de Constitución. Por ello, El Comercio, en alianza con IDEA Internacional y la Unión Europea, organizó ayer el evento #CruceDePalabras, un espacio para la discusión y reflexión sobre esta futura reforma. En la cita participaron representantes de cuatro bancadas, aunque sus opiniones fueron a título personal.

1. ¿Cómo evalúa la propuesta de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas?



Jorge del Castillo, Partido Aprista:

De acuerdo con que existan elecciones internas; pero sin ser abiertas ni obligatorias.

Evidentemente la democracia interna de los partidos no es perfecta. Tiene muchísimos problemas. Las percepciones en provincia es que hay un centralismo. Somos absolutamente partidarios de que haya elecciones internas con participación vinculante de la ONPE. Nos va a dar garantías de resultados. No creemos en las elecciones abiertas obligatorias. ¿Qué pasa con el que no va a la interna? ¿Está inhabilitado para votar en la elección general? ¿Tiene que pagar una multa? Es por eso que elecciones abiertas y obligatorias no nos parece.



Marisa Glave, Nuevo Perú:

Elecciones internas con vinculación de la ONPE, pero con participación ciudadana.

La propuesta busca romper decisiones de cúpulas y permitir democracia real, elecciones para candidatos. Hoy los partidos han sido usados como mecanismos de recolección de dinero y ese mecanismo ha facilitado la corrupción de la política. Romperlo supone romper una cadena de decisión y para eso sí creemos que se requiere una democracia interna con vinculación de la ONPE, simultáneas y con participación ciudadana abierta. Esa tiene que ser la puerta de entrada a la participación política, no una maquinaria de recolección de firmas.



Alejandra Aramayo, Fuerza Popular:

Elecciones internas, sí; pero sin obligatoriedad porque genera un desincentivo en los ciudadanos.

Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado. Por lo tanto deben tener cierto nivel de autonomía para regularse. Es deber de las autoridades pedir a los partidos que respeten normas internas. No es necesario que se le quite a los partidos sus competencias. Sí creo en la fiscalización, y tiene que estar de la mano de la ONPE y el JNE. Sobre las elecciones internas, la Constitución habla de una obligatoriedad para ir al voto en elecciones generales, no en primarias. Esto podría generar un desincentivo en la ciudadanía.



Gino Costa, Bancada Liberal:

Elecciones internas para mejorar el proceso de selección; obligatorias y simultáneas.

Esta reforma está amarrada a la eliminación del voto preferencial: lo eliminamos pero lo reemplazamos por estas primarias. Nos parece una estupenda iniciativa las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una de las grandes ventajas es que saca a la cúpula del control y el manejo de la democracia interna y del proceso de selección de los candidatos. Todos vamos a votar y cada quien lo hace por los candidatos de su simpatía. Esto va a mejorar el proceso de selección y va a involucrar a todos los ciudadanos en esta importante decisión.



2. ¿Está de acuerdo con el número de afiliados propuesto para inscribir un partido?



Jorge del Castillo, Partido Aprista:

La valla no debe bajarse a 14 mil afiliados porque haría que se creen decenas de partidos.

Más importantes que las firmas, son las ideas. Esta valla que han puesto de afiliados [14 mil] es muy baja, y lo que va a hacer es que movimientos regionales saquen firmas y vamos a tener 50 partidos. Cuidado con bajarla a 14 mil. Harán partidos volando, sin idea política, solo su interés personal.



Marisa Glave, Nuevo Perú:

Rechazo al mecanismo de recolección de firmas para inscribir un partido político.

¿Un partido es realmente uno porque tiene un aparato de recolección de firmas? Creemos que no tiene ningún sentido seguir manteniendo la inscripción con recolección de firmas. Lo único que privilegia es plata, logística, mecanismos de prebenda y no fortalece la organización.



Alejandra Aramayo, Fuerza Popular:

Un partido debe tener un mínimo de militantes para tener representatividad.

Si un partido no tiene capacidad de contar con un número mínimo de afiliados, ni siquiera debería inscribirse porque no goza de representatividad. El número de afiliados que plantea la reforma es absolutamente insuficiente. Va a atomizar el mapa electoral. Más que cifra taxativa podría ser un porcentaje.



Gino Costa, Bancada Liberal:

Bajar la valla para inscribir un partido político está vinculado a las elecciones abiertas.

Esta propuesta está destinada a favorecer la renovación política y por eso me parece tan importante. ¿Si solo se necesitan 14 mil firmas para armar un partido, vamos a tener miles de partidos? Lo que ocurre es que ese es el primer paso. El segundo está amarrado a las primarias y a un padrón electoral mínimo.



3. ¿Está de acuerdo con las sanciones penales sobre financiamiento político?



Jorge del Castillo, Partido Aprista:

La clave no está en las sanciones, sino en los altos costos de campaña en televisión abierta.

La corrupción en la política es por los altos costos de la campaña. Entre el 70% y 90% del costo de una campaña es por la televisión abierta. Es impagable. Ahí aparecen empresas corruptas a decir “yo te puedo ayudar”. La clave no está en la sanción. La madre del cordero de la corrupción política son los altos costos de la campaña en televisión abierta.



Marisa Glave, Nuevo Perú:

A favor de levantar el secreto bancario, así como de penalizar las sanciones a los partidos.

El financiamiento a través de plata sucia en las campañas ha estado en todas las organizaciones. Estamos de acuerdo con cortar el pago a la televisión, en la penalización de las sanciones, pero también en levantar el secreto bancario porque en estos momentos estamos bajo sospecha. Se debe levantar el secreto bancario de todos los que salen elegidos.



Alejandra Aramayo, Fuerza Popular:

Es inaceptable que se suspenda o se cancele la inscripción de un partido como infracción.

El tema de suspensión o la cancelación de la inscripción de los partidos políticos por el financiamiento me parece inaceptable, porque estamos en un proceso de fortalecer la institucionalidad. Las personas jurídicas son titulares de derecho de secreto bancario. Esos derechos fundamentales deberían ser irrenunciables.



Gino Costa, Bancada Liberal:

Deben existir sanciones políticas, como la eliminación de la inscripción de un partido.

Una herramienta fundamental es evitar el financiamiento de fuentes ilícitas. Por ahí es donde las actividades ilegales entran a la política y la pervierten. Estoy de acuerdo con que tengamos sanciones políticas, que puedan llegar a la eliminación. La propuesta debe complementar lo que ya logramos en el referéndum.



4. ¿Está a favor de la eliminación del voto preferencial? ¿A favor de la paridad y alternancia en listas?



Jorge del Castillo, Partido Aprista:

A favor de desaparecer el voto preferencial, solo si hay elecciones primarias cerradas.

Estoy de acuerdo con la eliminación del voto preferencial en la medida en que haya elecciones internas cerradas, no abiertas ni obligatorias. No tiene sentido. También estoy de acuerdo con la paridad. Pero la alternancia puede ser contradictoria con la meritocracia.



Marisa Glave, Nuevo Perú:

Si se elimina el voto preferencial, se debe incluir la alternancia en las listas.

Que se elimine el voto preferencial y se incluya la alternancia para asegurar que las mujeres van a estar en los puestos en los cuales pueden salir elegidas. No queremos ser relleno. No queremos que ellos decidan. Queremos decidir en una democracia real.



Alejandra Aramayo, Fuerza Popular:

Una propuesta interesante que exista paridad en las listas. La paridad puede ser gradual.

Podrá ser interesante que haya paridad en las listas y la alternancia pueda funcionar gradualmente. Sobre el voto preferencial, ¿cuál es el lado negativo? Quizá hay una lucha casi fratricida, que al final no permita ver objetivos mayores partidarios.



Gino Costa, Bancada Liberal:

La alternancia en las listas va a ayudar a dar a las mujeres mejores posibilidades de ser electas.

Es interesante la obligatoriedad de que haya igual número de hombres y mujeres en las listas y que estas vengan de manera alternada, así no se consigna a las mujeres al final. Eso va a ayudar a darle mejores posibilidades de llegar a cargos de representación popular.



5. ¿Debe ser un órgano distinto al Congreso el que levante la inmunidad parlamentaria?



Jorge del Castillo, Partido Aprista:

El levantamiento de la inmunidad debe permanecer en el Congreso porque es autónomo.

Si pasa a la Corte Suprema, sería juez y juez: él mismo levanta la inmunidad y condena. No estoy de acuerdo. ¿Qué pasaría si en Venezuela no hubiera inmunidad parlamentaria? Ya habrían metido presos a todos. La inmunidad sí es necesaria porque nuestro país siempre tiene un nivel de estabilidad política. ¿El Poder Judicial es una garantía de que va a resolverlo apropiadamente? Hace unos meses han salido magistrados que están en problemas. Debe dejarse en el ámbito de un organismo autónomo que es el Congreso de la República.



Marisa Glave, Nuevo Perú:

La Corte Suprema debe regular la inmunidad parlamentaria por abuso del privilegio.

La inmunidad se tiene que regular y no puede seguir como está ahora. Nosotros sí creemos que tiene que ser el pleno de la Corte Suprema el que decida si se tiene que levantar o no. El problema es que el Parlamento ha hecho un uso abusivo de un privilegio. Y esto es lo que ha generado no solo un malestar en el presidente de la República, sino también en la ciudadanía. Si ha hecho un uso abusivo, es evidente que se le tiene que retirar. El Congreso no es un ente autónomo. Es el involucrado, por eso es que sí merece que salga la decisión fuera del Parlamento.



Alejandra Aramayo, Fuerza Popular:

Debe permanecer en el Congreso, pero creando el silencio positivo constitucional.

¿Puede conocer de estos procedimientos de inmunidad parlamentaria la Corte Suprema de Justicia cuando hablamos de un mismo poder del Estado? Creemos que el levantamiento de la inmunidad se debe regular de mejor manera y acordar los procedimientos. Dar lugar a una figura nueva, que puede ser el silencio positivo constitucional. Si el Congreso no contesta en determinada fecha, se dio por asentado el levantamiento de la inmunidad. Creemos que debe ser el mismo Congreso de la República el que autorregule de mejor manera esta figura.



Gino Costa, Bancada Liberal:

De acuerdo con que el levantamiento de la inmunidad pase a un ente distinto del Congreso.

Personalmente estoy de acuerdo con acabar con la inmunidad para delitos comunes y con revisar la inmunidad que gozan los congresistas y otros altos funcionarios por delito de función. En los últimos 23 años, en más de 110 oportunidades el Poder Judicial ha solicitado el levantamiento para investigar o detener a un congresista. En menos del 10% han otorgado el levantamiento. Es una medida de la que este Congreso y los anteriores han abusado de manera escandalosa. Estoy de acuerdo con que pase a otro ente distinto del Congreso sin que desaparezca la figura.