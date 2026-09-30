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Resumen

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Erik Rivera

Con un clima de tensión concluyó el primer día de debate del predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, que recomienda rechazar y archivar la solicitud del Ejecutivo para legislar sobre ocho materias durante 120 días.

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